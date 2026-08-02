Impactante intento de femicidio en Entre Ríos: entró a la casa de su expareja y la acuchilló

El sujeto arremetió contra su exnovia y una familiar con un arma blanca, ocasionándoles heridas. Fue detenido.

La Policía de Federación tomó conocimiento en las últimas horas de un impactante video, donde un sujeto ingresaba a una vivienda donde había mujeres y las amenazaba con un cuchillo. A una de ellas, su expareja, la atacó y le ocasionó una herida.

Ante la flagrancia y gravedad del hecho, personal policial dependiente inició de oficio las tareas investigativas pertinentes. Los efectivos se constituyeron en el domicilio de la víctima, emplazado en las inmediaciones posteriores del supermercado San Carlos.

Al entrevistarse con las damnificadas, manifestaron que, en horas de la madrugada, el ciudadano sindicado en el registro audiovisual adoptó una conducta hostil tras una discusión verbal. El agresor arremetió con un arma blanca contra dos femeninas: una menor de edad (quien resulta ser su expareja) y la prima de esta, mayor de edad.

A raíz del ataque, la menor sufrió una lesión punzocortante en la región de la rodilla, mientras que su familiar presentó una herida de similar consideración en el antebrazo izquierdo. Las víctimas aportaron elementos de prueba fotográficos y audiovisuales a la causa, procediendo a radicar la formal denuncia penal.

Puesto en conocimiento el Agente Fiscal en Turno, este dispuso y libró una orden de allanamiento y registro domiciliario para la finca ubicada en calle Las Azaleas N° 2837. Dicha medida judicial arrojó resultado positivo, procediéndose a la inmediata detención del imputado.

Posteriormente, el aprehendido fue examinado por el médico en turno, quedando alojado en las instalaciones de la Jefatura Departamental y a disposición de la justicia.

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