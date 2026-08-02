Crecida del río Uruguay: llegó a 5 metros en Concepción del Uruguay y anticipan hasta dónde subirá

La crecida del río Uruguay continuó este sábado y alcanzó los cinco metros en Concepción del Uruguay. En Concordia, Salto Grande anticipó que el nivel se mantendrá por debajo de los 11 metros durante las próximas horas.
La crecida del río Uruguay continuó este sábado frente a las costas entrerrianas y mantenía bajo seguimiento a distintas localidades ribereñas. En Concepción del Uruguay, el nivel alcanzó los cinco metros a las 18, mientras que en Concordia la Comisión Técnica Mixta (CTM) de Salto Grande anticipó que la altura se mantendrá por debajo de los 11 metros.
En Concepción del Uruguay, el avance del agua comenzó a hacerse visible en diferentes sectores de la costa. Desde la Defensa Norte, particularmente en la zona conocida como La Salamanca, se observó el anegamiento de sectores próximos al acceso hacia el Balneario Banco Pelay.
La situación también alcanzó a la franja costera y al área portuaria, donde se mantenía un monitoreo permanente de la evolución del río. La atención estaba puesta principalmente en los sectores bajos ante la continuidad del ascenso registrada durante las últimas horas.
El río Uruguay llegó a cinco metros en Concepción
El registro de los cinco metros correspondió a la medición realizada a las 18 de este sábado. El comportamiento del río mostraba una tendencia ascendente y el agua avanzaba progresivamente sobre sectores cercanos a la costa.
Desde la zona de La Salamanca podía advertirse el impacto de la creciente en los alrededores y particularmente en inmediaciones del puente de acceso a Banco Pelay, uno de los principales espacios recreativos de Concepción del Uruguay.
Mientras tanto, las autoridades seguían con atención los registros para evaluar la evolución de la creciente y sus posibles consecuencias sobre los puntos más bajos. El escenario también estaba condicionado por el comportamiento del río aguas arriba.
Qué anticipó Salto Grande para Concordia
En Concordia, la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande difundió este sábado 1 de agosto un nuevo parte hidrológico con las previsiones para las próximas horas. El organismo estimó que el nivel del río en el puerto local no superará los 11 metros.
Según el informe, el aporte registrado durante las últimas 24 horas fue de 16.963 metros cúbicos por segundo. A las 8 de este sábado, en tanto, el caudal evacuado por el complejo hidroeléctrico alcanzaba los 15.392 metros cúbicos por segundo.
El Área de Hidrología de la CTM indicó que hasta las 15 de este domingo el caudal medio diario evacuado variará entre los 16.800 y los 16.000 metros cúbicos por segundo. Estos movimientos continuarán incidiendo sobre los niveles del río aguas abajo de la represa.
Las cotas previstas para Concordia y Salto
En cuanto a las alturas máximas, el organismo binacional informó que el río no superaría los 11 metros en el puerto de Concordia. Para el puerto de Salto, en Uruguay, la cota máxima prevista se ubicó en 11,30 metros.
Por otra parte, el embalse de Salto Grande registraba a las 8 de este sábado un nivel de 33,99 metros. De acuerdo con las proyecciones del organismo, tenderá a alcanzar los 34,80 metros durante las próximas horas.
Los datos muestran así un escenario de niveles elevados y crecimiento en distintos puntos de la costa entrerriana, aunque para Concordia las previsiones de Salto Grande establecieron por el momento un límite inferior a los 11 metros.
Mantienen el monitoreo del río Uruguay
Desde la CTM recordaron que los partes hidrológicos son actualizados diariamente y que las proyecciones pueden sufrir modificaciones de acuerdo con la evolución de las condiciones en toda la cuenca del río Uruguay, indicó Diario Río Uruguay.
El organismo aclaró, además, que las previsiones podrían modificarse ante situaciones imprevistas o emergencias que alteren el escenario considerado para elaborar los pronósticos. Por ese motivo, el seguimiento de los niveles y caudales continuará durante las próximas jornadas.
De esta manera, mientras en Concepción del Uruguay el río alcanzó los cinco metros y comenzó a avanzar sobre algunos sectores costeros, en Concordia las estimaciones indicaron que continuará elevado, pero sin superar los 11 metros de acuerdo con las previsiones vigentes de Salto Grande.
Elonce