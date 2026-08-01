Colón: Un conductor y un menor de edad sufrieron lesiones tras un accidente en la ruta 135

El hecho ocurrió a la altura del kilómetro 4 de esta arteria, principal corredor que conecta Entre Ríos con la República Oriental del Uruguay a través del Puente Internacional General Artigas.

De acuerdo con la información suministrada por la Jefatura de Policía de Colón, por causas que son materia de investigación colisionaron un automóvil Citroën C3 Picasso y una camioneta Peugeot Partner.

En el Citroën viajaban tres personas: un hombre de 44 años, quien conducía el vehículo, un acompañante de 51 años y un adolescente de 12. La Peugeot Partner, en tanto, era conducida por un hombre de 72 años.

Como consecuencia del impacto, el conductor del Citroën y el menor de edad sufrieron lesiones de carácter leve y fueron trasladados en ambulancia al Hospital San Benjamín para su atención médica.

Las autoridades continúan trabajando para establecer las circunstancias en las que se produjo el siniestro vial sobre la ruta.