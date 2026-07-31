San Justo: Revelaron la identidad del joven que murió tras chocar con un camión

El trágico siniestro ocurrió este viernes aproximadamente a las 18 sobre el Acceso a la localidad. La víctima fatal tenía 19 años y viajaba en una motocicleta junto a una joven, que sufrió graves lesiones y permanece internada. La Justicia investiga las circunstancias del hecho.

Un joven de 19 años perdió la vida este jueves, aproximadamente a las 18 horas, como consecuencia de un violento choque entre una motocicleta Rouser NS 200 y un camión Mercedes Benz con acoplado, guiado por un hombre de 38 años. El siniestro se produjo en un camino vecinal que ingresa al Acceso a San Justo, en el Departamento Uruguay, a unos metros de la Ruta 39.

De acuerdo con la información preliminar, por causas que son materia de investigación, la motocicleta impactó contra el acoplado del pesado transporte en su lateral derecho.

Como consecuencia de la colisión, el conductor del rodado de menor porte sufrió lesiones de extrema gravedad y falleció en el lugar, pese a la rápida intervención de los servicios de emergencia. Fue identificado como Augusto Ezequiel Núñez, de 19 años.

En tanto, la joven que lo acompañaba fue asistida por personal sanitario y trasladada de urgencia al hospital de zona «Urquiza», donde permanece internada con lesiones de consideración y bajo atención médica.

En el lugar trabajaron Bomberos de Caseros, efectivos de la Policía de Entre Ríos, personal de Criminalística y la Fiscalía interviniente, que ordenó las pericias correspondientes para establecer la mecánica del accidente y determinar las responsabilidades que pudieran corresponder.

El tránsito en el Acceso a San Justo permaneció parcialmente restringido mientras se desarrollaban las tareas periciales y el levantamiento de evidencias. Las autoridades continúan con la investigación para esclarecer las circunstancias en que se produjo el fatal siniestro.

En el lugar trabajan servicios de emergencia y personal policial, mientras se realizan las primeras pericias para determinar cómo ocurrió el siniestro, se confirmó.

FM Riel – Génesis24