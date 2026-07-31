Juan Ruiz Orrico apela su condena ante la Sala Penal del STJ

La Cámara de Casación Penal de Concordia concedió la impugnación extraordinaria ante la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia (STJ) al extitular del Instituto Portuario, Juan Ruiz Orrico, condenado a 5 años 8 meses de cárcel luego de provocar la muerte de cuatro jóvenes en la ruta 39, en jurisdicción del departamento Uruguay, el 20 de junio de 2024, mientras conducía alcoholizado un vehículo oficial.

La Casación de Concordia está integrada por María Evangelina Bruzzo, esposa de Orrico, María del Luján Giorgio y Gustavo Perroud. Pero los tres se excusaron y por eso intervinieron tres vocales del Tribunal de Juicios y Apelaciones de la Jurisdicción: Pablo Garrera Allende, Germán Darío César Dri y María Clara Mondragón Pafundi.

Ruiz Orrico manejaba alcoholizado un vehículo oficial, VW Passat, se cruzó imprudentemente de carril y embistió de frente al Chevrolet Corsa en el que viajaban cuatro jóvenes trabajadores oriundos de Basavilbaso, que se dirigían a su trabajo en el Frigorífico Fadel, de Pronunciamiento.

Orrico invadió el carril contrario en la ruta provincial N° 39 aquel 20 de junio de 2024 y se conducía con 1,59 de alcohol en sangre. Los cuatro jóvenes que colisionó de frente Brian y Lucas Izaguirre, de 32 y 26 años; y Leandro Almada (33), y Axel Rossi (23) murieron en el acto. Esa madrugada que encontraron la muerte en la ruta a las 4,30 de la madrugada se dirigían a trabajar en un día feriado al Frigorífico Fadel SA, de Pronunciamiento.

La condena

A comienzos de julio, la Cámara de Casación Penal de Concordia confirmó la condena a Juan Enrique Luis Orrico, extitular del Instituto Portuario de Entre Ríos, responsable de cuatro muertes el 20 de junio de 2024 al embestir un vehículo que llevaba a cuatro jóvenes trabajadores mientras conducía un vehículo oficial en estado de alcoholizado.

El 9 de marzo último, el Tribunal de Juicios y Apelaciones de Concepción del Uruguay rechazó los atenuantes y le aplicó 5 años y 8 meses de cárcel de cumplimiento efectivo al encontrarlo como autor material y responsable del delito de homicidio culposo por la muerte de cuatro trabajadores en un siniestro vial ocurrido el 20 de junio de 2024 en la ruta 39, en el departamento Uruguay.

De todos modos, Ruiz Orrico no irá de inmediato a la cárcel, como pidió la querella, sino que terminará en prisión cuando la condena quede firme.

“La pena no puede ser reducida al punto de que la sanción no se tome en serio en la comunidad”, planteó el juez Darío Crespo, integrante del Tribunal de Juicios y Apelaciones de Gualeguay que debió intervenir ante la excusación de todos los jueces locales por su relación de amistad con la esposa de Orrico, la vocal de la Cámara de Casación Penal de Concordia María Evangelina Bruzzo. Tampoco este tribunal pudo actuar: Bruzzo, María el Luján Giorgio y Dario Perroud se excusaron. En su lugar intervinieron tres vocales del Tribunal de Juicios y Apelaciones de Concorida: , Pablo Garrera Allende, Clara Mondragón Pafundi y Germán César Darío Dri.

A principios de noviembre de 2025, y luego que la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia (STJ) declarase inadmisible el recurso extraordinario presentado por los abogados defensores de Juan Enrique Ruiz Orrico, imputado por homicidio culposo, para apartar al querellante Mario Arcusin, se abrió paso el pedido para que se ponga fecha al juicio oral que encabezará el juez de juicio Darío Crespo, integrante del Tribunal de Juicio y Apelaciones de Gualeguay.

La Sala Penal, integrada por los vocales Daniel Carubia, Miguel Giorgio y Claudia Mizawak, sostuvo que no se demostraba la existencia de un agravio constitucional que justificara la intervención en esa instancia. Y que los argumentos de la defensa «no son más que una reiteración de planteos ya expuestos y que han encontrado adecuada respuesta por parte de la Cámara de Casación».

Los defensores de Ruiz Orrico -Leopoldo Lambruschini y Félix Pérez acudieron a la Sala Penal contra la sentencia dictada el 11 de agosto último por la Cámara de Casación Penal que había resuelto rechazar el recurso de casación contra la resolución dictada por la vocal del Tribunal de Juicios y Apelaciones de Concepción del Uruguay, Melisa María Ríos cuando en abril último no había hecho lugar a ese pedido de apartamiento de la querella particular.

Las víctimas

Cuatro chicos encontraron destino fatal camino al trabajo una madrugada de feriado, el 20 de junio de 2024: el Chevrolet Corsa en el que viajaban rumbo al Frigorífico Fadel, de Pronunciamiento, fue embestido de frente por el VW Passat, un auto oficial de la Provincia, conducido por el entonces titular del Instituto Portuario, Juan Ruiz Orrico.

Conducía con 1,59 de alcohol en sangre. Embistió de frente al Corsa, que quedó destruido: Brian y Lucas Izaguirre, de 32 y 26 años; y Leandro Almada (33), y Axel Rossi (23) murieron en el acto. Ruiz Orrico salió caminando de su auto. Los cuatro jóvenes eran oriundos de Basavilbaso.

El 21 de marzo de 2025, el juez de Garantías de Concepción del Uruguay Gustavo Díaz remitió a juicio oral y público la causa.

Entre Ríos Ahora