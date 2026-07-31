Automovilista realizó una maniobra imprudente en Ruta 14 y provocó un choque múltiple

Un auto intentó adelantar a un camión en la Ruta Nacional 14 y colisionó contra otro que circulaba de frente. El siniestro ocurrió cerca de Alvear, Corrientes. Un hombre fue hospitalizado. La secuencia quedó grabada.

Un choque múltiple se produjo este viernes sobre la Ruta Nacional 14, a la altura del kilómetro 627, en cercanías de la localidad correntina de Alvear, cuando un automóvil habría intentado realizar una maniobra de sobrepaso y terminó impactando contra un camión que circulaba en sentido contrario. Como consecuencia del siniestro, tres personas resultaton lesionadas y una de ellas fue trasladada al Hospital de General Alvear, donde permanece en observación.

En el hecho estuvieron involucrados tres vehículos: un automóvil Renault Logan blanco y dos camiones. El rodado menor era conducido por un hombre oriundo de la provincia de Buenos Aires, mientras que los transportes de carga eran guiados por un ciudadano brasileño y otro argentino, todos mayores de edad.

Según las primeras averiguaciones realizadas en el lugar, la principal hipótesis indica que el conductor del automóvil intentó sobrepasar a uno de los camiones mientras circulaba por la ruta nacional.

Cómo ocurrió el choque

De acuerdo con la reconstrucción preliminar, durante esa maniobra el Renault Logan habría colisionado contra el lateral de uno de los camiones y, posteriormente, impactó contra el otro transporte que avanzaba en sentido contrario.

Como consecuencia del fuerte choque, uno de los camiones volcó sobre la calzada, mientras que el automóvil terminó despistando hacia la banquina.

Investigan la mecánica del siniestro

Tras el alerta, efectivos policiales, peritos viales y personal de emergencias acudieron al lugar para asistir a los involucrados y ordenar el tránsito sobre la Ruta Nacional 14.

Los investigadores continúan trabajando para establecer cómo ocurrió el choque y determinar las responsabilidades de los conductores involucrados. TalCual