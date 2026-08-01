Conflicto en Granja Tres Arroyos: gremios valoraron las gestiones de Frigerio pero reclamaron soluciones

La crisis en Granja Tres Arroyos mantenía a más de 900 trabajadores sin desarrollar tareas en la planta de Concepción del Uruguay y con salarios adeudados desde fines de abril. Representantes sindicales se reunieron con el gobernador Rogelio Frigerio y funcionarios provinciales, valoraron las gestiones para encontrar alternativas, pero advirtieron que todavía no existía una respuesta concreta sobre la continuidad laboral.

Del encuentro realizado en Casa de Gobierno participaron representantes de cuatro organizaciones sindicales, junto al gobernador, el ministro de Gobierno y Trabajo, Manuel Troncoso, y el secretario de Trabajo, Mariano Camoirano.

Los gremios coincidieron en destacar el seguimiento que el Ejecutivo provincial realizó sobre el conflicto y las gestiones para buscar recursos, socios o inversores que permitieran recuperar la actividad. Sin embargo, desde el Sindicato de la Carne de Concepción del Uruguay plantearon que la situación de las familias se había vuelto cada vez más compleja.

“En concreto, para la gente, es seguir esperando”

El secretario General del Sindicato de la Carne de Concepción del Uruguay, Sergio Vereda, señaló que las respuestas recibidas hasta ese momento no resolvían el problema central de los trabajadores.

“No tenemos muchas novedades; la foto es la foto y nada más, porque concretamente para los trabajadores, salvo la ayuda de algún modo alimentario que llegó el miércoles, estamos esperando porque esos 200.000 pesos han venido solamente para 40 trabajadores de 930 que son en total”, manifestó.

El dirigente explicó que esa situación fue planteada durante el encuentro con el gobernador. “Nos dijo el gobernador de su apoyo, de su acompañamiento hacia la empresa para buscarle recursos, socios o lo que tenga que ser para poder reactivarla, y la preocupación que tiene, pero en concreto, para decirle a la gente hoy, es seguir esperando”, sostuvo.

Los gremios valoraron las gestiones provinciales

Rubén Lafuente, secretario general nacional de la Unión Obrera Molinera Argentina (UOMA), fue uno de los que más remarcó el nivel de involucramiento del mandatario. Según explicó, le trasladaron al gobernador la gravedad de una crisis que excede a Entre Ríos y golpea a todas las provincias donde opera la firma.

En ese sentido, subrayó que valoran su predisposición, ya que se trata de alguien que conoce en profundidad la situación y que ya viene manteniendo conversaciones con distintos actores del sector, lo que da cuenta de un seguimiento sostenido en el tiempo y no de una intervención de último momento.

Por su parte, Carlos Molinares, secretario de Organización de la Federación de la Carne, hizo un balance ampliamente positivo del encuentro. Destacó que las cuatro organizaciones sindicales que representan a los trabajadores fueron escuchadas por el gobernador, quien además manifestó su compromiso de seguir buscando alternativas para que la empresa pueda reactivarse. La mención a la escucha activa, remarcó Molinares, no es un dato menor en un conflicto donde los trabajadores muchas veces sienten que sus reclamos no llegan a destino.

Edgardo Mayer, delegado provincial de la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores, puso el foco en la necesidad de trabajar en conjunto para atraer inversores que permitan reactivar una actividad que, según remarcó, tiene futuro y perspectivas de crecimiento. Esa mirada compartida entre gremios y gobierno fue uno de los ejes que atravesó las distintas intervenciones.

Frigerio recibió a los gremios de Granja Tres Arroyos.-

En la misma línea, Daniel Leo, secretario de Junta de la Federación de Trabajadores de la Industria de la Alimentación, calificó el encuentro como «muy importante» para abordar junto al gobernador una situación compleja.

Leo remarcó que se reafirmó ese compromiso conjunto, también con el Gobierno provincial, para encontrar alternativas que permitan sostener las fuentes de trabajo.

“Cada vez es más desesperante la situación”

Vereda, sin embargo, señaló que los trabajadores necesitaban respuestas sobre el funcionamiento de la planta. “Estamos un poco tristes con todo esto, porque la empresa tampoco estuvo y a nosotros nos hubiera gustado que estuviera algún representante empresario”, expresó sobre la reunión.

El dirigente recordó que habían transcurrido alrededor de dos meses y medio desde el inicio de la situación que afectaba a 930 familias. “Acá somos reiterativos en todo lo que decimos, pero sinceramente cada vez es más desesperante la situación”, afirmó.

“No hay nada concreto, lo que hay solamente son parches a esta situación, pero en concreto lo que la gente necesita es saber si va a tener continuidad laboral y no la tenemos”, agregó.

Proponen retomar parcialmente la producción

Desde el sector sindical plantearon distintas posibilidades para recuperar progresivamente la actividad, aunque reconocieron las dificultades existentes en la cadena avícola.

“La cadena avícola está cortada, no hay pollo, la empresa ha perdido muchos criadores de pollo y lógicamente también está la parte operativa, que no es tan fácil. La cadena avícola es muy compleja”, explicó Vereda.

El dirigente sostuvo que una posibilidad era comenzar con un esquema reducido de trabajo. “La gente está dispuesta a entrar a trabajar y lógicamente que le empiecen a pagar también, pero por lo menos empezar a trabajar y que la fuente de trabajo no se pierda”, indicó.

Según explicó, las propuestas contemplaron trabajar algunas horas o determinados días de la semana mientras se buscaba una solución integral. “La desesperación de la gente es no poder pagar los alquileres, no poder pagar la luz, no poder pagar la comida”, describió.

Qué respondió la empresa

Vereda también se refirió al contacto mantenido con representantes de Granja Tres Arroyos y señaló que las comunicaciones se habían producido telefónicamente.

“Ellos en todo momento hablan del no cierre, de que van a seguir adelante para poder reabrir todo, nos juran y perjuran que en días más van a tener la solución, que van a encontrar la solución, pero que tengamos paciencia”, relató.

Sin embargo, cuestionó la falta de definiciones. “La paciencia tiene un límite porque acá hay gente que no tiene para comer, entonces uno los escucha y parece que tienen expresiones de deseo más que realidades”, afirmó.

El sindicalista aseguró que los trabajadores estaban dispuestos a analizar diferentes mecanismos para volver a sus puestos. “Hoy la realidad es que la gente está inclusive dispuesta a cobrar por día, porque la necesidad de tener la fuente de trabajo abierta es lo primordial”, expresó.

Ayuda económica para los trabajadores

Mientras continuaron las gestiones, el Gobierno provincial implementó medidas de asistencia para los empleados afectados, entre ellas ayuda alimentaria, una tarifa social diferenciada de energía eléctrica y un subsidio de 200.000 pesos.

Vereda señaló que inicialmente ese último beneficio había alcanzado a 40 de los 930 trabajadores. “Supuestamente mandaron cinco visitadoras sociales a hacer los trabajos en Concepción del Uruguay donde cada trabajador llenó planillas, hicieron cola y estuvieron tres horas esperando, y dicen que las están evaluando”, explicó.

También aseguró que hubo malestar por las características de las entrevistas realizadas para acceder al beneficio. “Los trabajadores estaban muy molestos por esa entrevista que se les hizo porque parecía que los investigaban”, sostuvo.

Reclamo por una solución de fondo

El representante sindical remarcó que la prioridad continuaba siendo garantizar la fuente laboral y recuperar los ingresos de las familias afectadas. “Nosotros somos dirigentes, nos podemos enojar y decir un montón de cosas, pero el que paga los platos rotos de todo esto es el trabajador y el que está esperando hoy desesperado es el trabajador”, planteó.

Finalmente, Vereda cuestionó la ausencia de mecanismos nacionales de asistencia laboral similares a programas implementados en otras etapas. “Más allá de las ayudas que estamos recibiendo de provincia o del intendente, el Estado nacional está ausente, acá el trabajador está a la deriva”, expresó.

Mientras los gremios continuaron las gestiones con el Gobierno provincial y plantearon alternativas para retomar parcialmente la producción, los más de 900 trabajadores permanecían a la espera de una definición de Granja Tres Arroyos que permitiera determinar la continuidad de la actividad y de sus puestos laborales.