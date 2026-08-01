Lluvias intensas en toda la cuenca de Salto Grande mantienen bajo vigilancia al río Uruguay: máxima prevención

Desde las primeras horas de este sábado 1° de agosto, un importante sistema de lluvias y tormentas eléctricas afecta a Concordia y a gran parte de la cuenca inmediata del lago de Salto Grande, generando un rápido incremento de los aportes hídricos al embalse y renovando la atención sobre la evolución del río Uruguay en toda la región.

Si bien por el momento la situación responde a un evento meteorológico intenso -pero habitual para esta época del año-, la magnitud de las precipitaciones registradas en pocas horas obliga a un seguimiento permanente por parte de los organismos técnicos y de la población ribereña. La experiencia demuestra que los escenarios de creciente pueden modificarse rápidamente cuando coinciden lluvias abundantes sobre distintos sectores de la cuenca.

Los primeros registros oficiales muestran la intensidad del fenómeno. En el puerto de Concordia, el río Uruguay alcanzó los 10,44 metros, mientras que el pluviómetro local acumuló 46 milímetros de lluvia entre las 3 y las 7:30 de la mañana, con precipitaciones que continuaban al momento de las últimas mediciones.

Sin embargo, el dato que más atención concentra entre los especialistas no es únicamente lo ocurrido en Concordia, sino la distribución de las lluvias en toda la cuenca inmediata al lago de Salto Grande.

Una consulta a la red telemétrica de la represa, realizada poco después de las 7:30, permitió comprobar que las precipitaciones fueron generalizadas tanto en territorio argentino como uruguayo, especialmente al Norte del complejo hidroeléctrico, una situación que genera aportes directos al embalse.

Los registros hablan por sí solos. En Federación se acumularon 42 milímetros entre las 3:45 y las 7:15 de la madrugada. En la localidad uruguaya de Belén, las lluvias alcanzaron 52 milímetros entre las 4:00 y las 7:30. También se registraron valores muy elevados en Arapey Grande (51 milímetros), Santa Ana (50 milímetros) y en el propio pluviómetro de la represa de Salto Grande (42 milímetros). La Estación Pujol presentó un acumulado menor, con “17 milímetros”, aunque igualmente significativo dentro del contexto regional, datos publicados en el portal de El Entre Ríos.

Un escenario que requiere seguimiento permanente

Las lluvias sobre la cuenca inmediata tienen una particularidad hidrológica: sus efectos pueden sentirse con mayor rapidez sobre el embalse que las precipitaciones registradas cientos de kilómetros aguas arriba.

Los técnicos que monitorean el comportamiento del río Uruguay señalan desde hace años que las crecientes mayores administradas por la represa de Salto Grande no responden únicamente a un factor aislado, sino a la coincidencia de importantes aportes provenientes de tres sectores fundamentales de la cuenca.

El primero corresponde a la alta cuenca, en las nacientes del río Uruguay ubicadas en territorio brasileño. El segundo comprende la cuenca media, principalmente en las provincias argentinas de Misiones y Corrientes. Y el tercero -y muchas veces determinante en lapsos cortos-, es la cuenca inmediata al lago de Salto Grande, donde las lluvias intensas pueden incrementar rápidamente los ingresos de agua al embalse.

Cuando esos tres sistemas aportan grandes volúmenes de manera simultánea, el manejo hidráulico adquiere una complejidad mucho mayor y aumenta el riesgo de crecientes importantes aguas abajo.

El comportamiento del río aguas arriba

Mientras tanto, la evolución del río en distintos puertos ofrece un panorama heterogéneo. Según las escalas hidrométricas publicadas por la Prefectura Naval Argentina, el río comenzó a descender lentamente en El Soberbio -provincia de Misiones- aunque todavía permanece en niveles elevados.

Más hacia el sur, la situación cambia nuevamente. Entre El Soberbio y Santo Tomé el río continúa mostrando un comportamiento ascendente. Posteriormente, entre Alvear y Monte Caseros se observa una leve disminución de algunos centímetros, mientras que desde Mocoretá hacia el Sur vuelve a registrarse una tendencia creciente.

Este comportamiento desigual evidencia que la onda de crecida todavía continúa desplazándose a lo largo del sistema, mientras nuevas precipitaciones siguen incorporando caudales en distintos puntos de la cuenca.

La importancia de no mirar solamente el nivel del río

Uno de los errores más frecuentes durante este tipo de eventos consiste en observar únicamente la altura del río frente a cada ciudad.

Los especialistas recuerdan que el nivel registrado en un puerto representa apenas una fotografía instantánea de una situación mucho más amplia. El verdadero análisis contempla simultáneamente las lluvias pronosticadas, las precipitaciones ya ocurridas, el comportamiento de los afluentes, el estado de saturación de los suelos y los aportes provenientes de toda la cuenca del Uruguay.

Cuando los terrenos ya no pueden absorber más agua, prácticamente toda nueva precipitación termina escurriendo hacia arroyos y ríos, acelerando el incremento de los caudales.

Por ese motivo, aunque algunas estaciones hidrométricas comiencen a mostrar leves descensos, un nuevo episodio de lluvias intensas puede modificar nuevamente la tendencia.

Prevención antes que alarma

Por el momento no existen elementos suficientes para anticipar un escenario extraordinario, pero sí razones objetivas para mantener una vigilancia constante.

Las autoridades recomiendan seguir exclusivamente la información emitida por los organismos oficiales responsables del monitoreo hidrológico y meteorológico, evitando la difusión de versiones no verificadas que suelen multiplicarse durante este tipo de episodios.

Asimismo, quienes residen en zonas bajas o próximas a la ribera deberían mantenerse informados sobre la evolución de los niveles del río, revisar medidas preventivas para proteger bienes materiales y prever eventuales acciones de resguardo si las condiciones hidrológicas así lo requirieran. Para ese objetivo -entre otros- fueron las charlas y talleres que se realizaron desde el sistema provincial en conjunto con los municipios.

La experiencia acumulada en las grandes crecientes del río Uruguay demuestra que la mejor herramienta frente a estos fenómenos continúa siendo la prevención temprana. El seguimiento permanente de las lluvias, de los aportes a la represa y de la evolución de toda la cuenca permitirá evaluar en las próximas horas si este importante episodio de precipitaciones constituye únicamente un evento intenso de corta duración o el inicio de un proceso hidrológico de mayor magnitud.