Hallaron 16 kilos de cocaína ocultos en un camión con cereales en el paso fronterizo de Concordia

Encontraron 16 kilos de cocaína ocultos en camión en Entre Ríos. La incautación permitió desbaratar un intento de contrabando de droga ocultos en un camión que transportaba cereales y se dirigía desde Paraguay hacia Uruguay. El operativo fue realizado por agentes de la Dirección General de Aduanas en el Área de Control Integrado (ACI) del puente internacional Salto Grande, en Concordia, y culminó con la detención del conductor del vehículo.

Según informó la Dirección General de Aduanas, dependiente de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), el cargamento secuestrado tiene un valor estimado superior a los 350 millones de pesos. La causa quedó en manos del Juzgado Federal de Concordia.

El camión, de matrícula paraguaya, había ingresado a la Argentina en tránsito con destino final a Uruguay. Al presentarse para abandonar el territorio nacional fue sometido a los controles habituales que se realizan en el paso fronterizo.

Anomalías en el semirremolque

Durante la inspección, el vehículo fue derivado al escáner de camione. Las imágenes obtenidas mediante el equipo de rayos X revelaron densidades orgánicas anómalas en el interior de las patas metálicas que sostienen el semirremolque.

Ante esa situación, los agentes convocaron a un binomio integrado por un guía y un can detector para profundizar la inspección. El perro antinarcóticos, identificado como Yago, marcó el mismo sector señalado previamente por el escáner, indicando la posible presencia de estupefacientes ocultos en la estructura metálica.

Con esos indicios, el personal aduanero desmontó ambas patas del semirremolque y encontró en su interior 16 paquetes de aproximadamente un kilogramo cada uno. La sustancia fue sometida al narcotest de campo mediante el reactivo específico para cocaína, que arrojó resultado positivo.

La droga fue secuestrada junto con el camión utilizado para el traslado, mientras que el conductor, un ciudadano paraguayo, quedó detenido por disposición de la Justicia Federal.

Tras el hallazgo, la Aduana dio intervención al Juzgado Federal de Concordia, que ordenó la detención del chofer e inició las actuaciones correspondientes para determinar el origen y destino del cargamento.

De acuerdo con lo previsto en el artículo 866 del Código Aduanero, el imputado podría enfrentar una pena de hasta 12 años de prisión si se comprueba su responsabilidad en el intento de contrabando de estupefacientes.