Femicidio de Daiana Mendieta: Brondino enfrentará una audiencia clave con nueva defensa

La justicia ha programado para el próximo lunes 3 de agosto de 2026, a las 11, una audiencia fundamental para revisar la prisión preventiva que cumple Norberto Gustavo Brondino, acusado del femicidio de Daiana Mendieta, en Gobernador Mansilla (departamento Tala).

Según se supo, la convocatoria, dispuesta por la Oficina de Gestión de Audiencias (OGA), se fundamenta en el próximo vencimiento de la medida cautelar que pesa sobre el acusado. Brondino, imputado por homicidio doblemente agravado, resistencia a la autoridad y amenazas calificadas, será trasladado de manera personal desde la Unidad Penal Nº 7 de Gualeguay hasta la sede del Juzgado de Garantías en Rosario del Tala.

Para ello, se ha dispuesto un operativo de custodia a cargo de la Jefatura Departamental de Policía Tala.

Nueva estrategia legal

Un aspecto central de esta instancia será la intervención de Augusto Lafferriere, quien asumió formalmente como nuevo abogado defensor del imputado.

El letrado aceptó el cargo a mediados de julio, solicitando que se dejen sin efecto designaciones anteriores para quedar a cargo de la asistencia técnica de Brondino.

Como parte de su nueva estrategia, Lafferriere ya ha solicitado al Ministerio Público Fiscal el acceso integral al legajo de investigación para su lectura, así como la entrega de copias de todo el material multimedia relacionado con el caso para su análisis detallado antes de la audiencia del lunes.

El trámite de designación fue formalizado y notificado a las autoridades de la Unidad Penal 7 para asegurar la validez de su representación.

El contexto del caso

La audiencia se llevará a cabo bajo la presión de las pruebas acumuladas por la fiscalía durante el último año. Si bien es de público conocimiento que los resultados de ADN realizados tiempo atrás confirmaron la presencia de sangre de Daiana en el vehículo del imputado, la defensa buscará rebatir la necesidad de mantener la prisión preventiva.

El cuerpo de la joven de 22 años fue hallado el 7 de octubre de 2025 y, según las pericias definitivas, falleció a causa de un traumatismo cráneo-encefálico grave provocado por un elemento punzocortante. La resolución que surja de este lunes será determinante para el futuro procesal de Brondino de cara al juicio oral.

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