OSER avanza con mejoras edilicias en toda la provincia

Tras un relevamiento del estado de las oficinas en toda la provincia, a fines del año 2025 la OSER dio inicio a un plan de refacciones destinado a mejorar las instalaciones de todas las oficinas con dificultades de infraestructura.

«Desde la creación de la OSER, asumimos el compromiso de elevar la calidad de atención de la obra social, a lo largo y a lo ancho de la provincia. Para eso, hemos simplificado trámites y estamos modernizado y capacitando al personal, pero también estamos poniendo mucho esfuerzo en la mejor de nuestras oficinas para recibir de la mejor manera a nuestros afiliados, y para garantizar el acceso a estas prestaciones tan demandadas y esenciales para todos», detalló el presidente de OSER, Mariano Gallegos. A julio de este año ya son nueve las obras finalizadas y varias se encuentran en proceso.

Las localidades comprendidas son: Federal, Villaguay, Feliciano, Paraná, Ramírez, Federación, San Jaime de la Frontera, Chajarí y Santa Elena.

Un antes y un después

Las mejoras en general incluyen: adecuación de los espacios destinados a la atención al público y oficinas; reemplazo de la totalidad de las luminarias interiores; trabajos de pintura en interior y exterior; la renovación de la cartelería y adecuaciones en las instalaciones eléctricas

El acondicionamiento de espacios destinados al funcionamiento de una oficina de OSER dentro de hospitales públicos también fue un eje, como es el caso del Hospital San Vicente (San Jaime de la Frontera), Hospital San José (Federación) y próximamente el Hospital Materno Infantil San Roque (Paraná).

Una de las sedes más comprometidas fue Ramírez que requirió, además, el reemplazo del cielorraso y se incorporó un nuevo baño y una pequeña cocina.

«Este plan de desarrollo integral, accesible y funcional de nuestras sedes representa un verdadero hito para la Obra Social, tanto para los empleados como para los afiliados. Es un espacio en el cual nos encontramos todos los días, donde se tratan problemáticas sensibles. Entonces, tiene que ser un espacio confortable, cómodo y accesible», sostuvo el vicepresidente, Ricardo García.

Es de destacar que todos los trabajos fueron realizados por personal del área de Servicios Generales de la OSER, poniendo en valor y optimizando los recursos.

Desde la Obra Social de Entre Ríos destacan su compromiso por seguir mejorando la atención, resaltando que las obras continuarán de manera permanente con carácter integral y federal.