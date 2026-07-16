Concepción del Uruguay: Menor sorprendido tras robar hierros de una metalúrgica

Un intento de hurto fue desbaratado este jueves por la tarde en el Barrio La Escondida, sobre el camino al Loteo Círculo Católico, a pocos metros del arroyo El Curro.

Según se confirmó a Génesis24, el hecho ocurrió alrededor de las 16:50 horas, cuando el encargado de un galpón de depósito perteneciente a un taller metalúrgico llegó al predio y sorprendió a un joven en plena huida.

El sospechoso llevaba consigo un carro de mano cargado con varios perfiles de hierro que el empleado reconoció de inmediato como propiedad de la empresa. Las piezas habían sido sustraídas momentos antes del costado del galpón, dentro del perímetro cercado del establecimiento.

Al arribar al lugar tras el llamado de alerta, personal de la Comisaría Primera interceptó al implicado, quien resultó ser un adolescente de 17 años de edad.

El procedimiento fue informado al Fiscal Auxiliar en turno, Dr. Juan Pablo Gile, quien dispuso la intervención de la Comisaría de Minoridad y Violencia Familiar para el resguardo del menor y su posterior entrega a sus progenitores.

En tanto, los elementos recuperados fueron secuestrados y restituidos formalmente en el lugar al encargado de la firma bajo el acta de procedimiento correspondiente.

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