Dpto. Uruguay: Detuvieron a un hombre de 40 años tras violar una restricción de acercamiento

Un hombre de 40 años, oriundo de la localidad de Villa Mantero, fue aprehendido esta tarde en Basavilbaso tras desobedecer una orden judicial de restricción de acercamiento vigente y presentarse en la vivienda de la denunciante.

Según se confirmó a Génesis24, el procedimiento policial se llevó a cabo alrededor de las 18:30 horas en un domicilio ubicado sobre calle Dorrego al 850. En ese lugar, los efectivos constataron la presencia del sujeto, quien estaba incumpliendo de manera directa las medidas inhibitorias de acercamiento que habían sido emanadas previamente por el Juzgado de Garantías.

La moradora de la vivienda, una joven que en el transcurso de la misma jornada había radicado una denuncia formal contra el individuo, alertó a las autoridades sobre la presencia del infractor.

Ante la flagrante desobediencia judicial, el personal de la Comisaría Basavilbaso procedió a la inmediata aprehensión del hombre de 40 años. El hecho fue comunicado a la fiscal auxiliar en turno, Dra. Denise Caraballo, quien dispuso el secuestro preventivo del teléfono celular del encartado bajo las actas de estilo. Tras ser notificado de sus derechos y garantías constitucionales, el detenido fue trasladado y alojado en la alcaidía de la Comisaría Primera de Concepción del Uruguay, donde quedó a disposición de la magistratura interviniente.

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