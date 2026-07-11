Autovía Artigas: Una ciclista resultó lesionada tras ser colisionada por camión

En horas de la tarde de este sábado, personal policial de Subcomisaría La Clarita intervino en un siniestro vial ocurrido sobre la Autovía General Artigas, a la altura del kilómetro 192.

Según se confirmó a Génesis24, por causas que se tratan de establecer, un camión Mercedes-Benz que transportaba tablas de pino y circulaba en sentido norte a sur colisionó con una bicicleta rodado 29 que era conducida por una mujer de 50 años, quien se desplazaba en el mismo sentido junto a un grupo de dieciséis ciclistas.

Como consecuencia del impacto, la ciclista fue trasladada en ambulancia al Hospital San Benjamín de Colón, donde se determinó que presentaba Lesiones de carácter Leves.

En el lugar trabajó personal de Subcomisaría La Clarita, División Policía Científica, Brigada Colón y Dirección General de Prevención y Seguridad Vial. Durante las tareas periciales se produjo una interrupción parcial del tránsito.

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