Ya están probando la efectividad de los alambrados virtuales

Un estudio realizado en Estados Unidos durante un año concluyó que el ganado vacuno logró un cumplimiento del 96% con el alambrado virtual, mientras que las ovejas alcanzaron un 99% durante los ensayos de pastoreo multiespecie.

Estos fueron los resultados de una investigación independiente presentada en la jornada de campo por Megan Weil, de la Universidad Estatal de Oklahoma.

La investigación reveló que los animales aprendieron rápidamente a responder a las señales auditivas que reciben cuando se van a acerando al límite del predio en que pueden pastorear, antes de recibir un estímulo eléctrico. La obediencia mejoró con el tiempo con un periodo de tres días a siete días para que el animal aprenda el procedimiento.

Las cifras de cumplimiento se basaron en los datos de localización GPS registrados por el collar que lleva cada animal que pastorea con el sistema de alambrado virtual.

Cuando el ganado se acerca a un límite virtual, primero recibe una señal sonora para que regrese hacia la zona de pastoreo, pero si continúa acercándose al límite, el número de señales sonoras aumenta progresivamente, culminando en una señal eléctrica.

En Australia, mientras tanto, si bien el alambrado virtual ha demostrado ser eficaz en explotaciones ganaderas más pequeñas, ahora el interés se centra en si también puede funcionar de forma confiable en las vastas extensiones de los sistemas de pastoreo extensivo del norte del país.

El primer ensayo de unas 1.000 vacas de un establecimiento de 5.000 vacas de cría confirmó resultados positivos tras cuatro meses de aplicación.

Fuente: Ganadería.uy y ValorCarne