Grave hecho: una mujer fue atacada a golpes por su pareja en Villaguay

Un hombre de 40 años fue detenido este viernes en Villaguay tras ser acusado de agredir físicamente a su pareja en un hecho de violencia de género.

Según se informó a Ahora, el procedimiento fue realizado durante la mañana por personal de la Comisaría Minoridad y Violencia Familiar de la Jefatura Departamental Villaguay, luego de un llamado que alertó sobre un episodio de violencia en un domicilio de la ciudad.

Al llegar al lugar, los efectivos brindaron inmediata protección a una mujer de 40 años, quien manifestó que había sido golpeada por su pareja luego de una discusión.

Durante la intervención, los policías localizaron al presunto agresor, quien se encontraba oculto dentro de la vivienda. El hombre fue reducido y trasladado a la Jefatura Departamental, donde quedó detenido tras ser examinado por el médico policial.

Informado de lo ocurrido, el fiscal de turno avaló el procedimiento y dispuso las actuaciones judiciales correspondientes. Desde la Policía destacaron que la rápida intervención permitió resguardar a la víctima y poner al acusado a disposición de la Justicia.