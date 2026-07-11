Deudas familiares: se duplicó la cantidad de gente que pidió más plazo y menos tasa para devolver saldos

El aumento marcado de los atrasos en los hogares con bancos por tarjetas de crédito y préstamos personales empujó a las familias a refinanciar sus deudas para conseguir tasas de interés más bajas o plazos más largos para devolver la plata. Según el BCRA, la cantidad de préstamos renegociados se duplicó en seis meses y está en niveles récord históricos.

En las últimas semanas distintos bancos públicos salieron agresivamente a promocionar planes de refinanciación de deudas por préstamos para consumo. El Banco Nación tiene programas para deudores menos comprometidos (entre uno y tres meses de atraso) y otro para los que acumulan mayores demoras, superiores a los 90 días.

El Banco Provincia bonaerense, junto con los de la Ciudad de Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba siguieron caminos similares, con alcances y facilidades diversas. El fuerte incremento en la mora preparó el terreno para este tipo de soluciones que partieron desde los bancos tras observar cómo se acumulaban pasivos todos los meses.

Un informe del Banco Central midió que las refinanciaciones de préstamos en el sector privado vienen en aumento en el sistema financiero, principalmente entre los hogares.

De acuerdo al Informe de Estabilidad Financiera, «la participación de las refinanciaciones del crédito al sector privado mostró una tendencia creciente desde fines de 2024, principalmente en el segmento de familias».

En ese marco, el saldo refinanciado ya representa el 3,2% del stock total de crédito a los hogares, un incremento de 2,3 puntos porcentuales respecto de un año atrás. En octubre de 2025 estaba en el 1,6%, lo que implica que se duplicaron en seis meses.

Ese 3,2% es el número más alto de la serie histórico que publicó el BCRA en su informe que va hasta el 2010. Sus picos anteriores fueron en 2019 y durante la pandemia, cuando apenas llegaron a superar el 1%. La autoridad monetaria reconoció que se trata de un fenómeno en aceleración durante los últimos meses, lo que refleja «una mayor utilización reciente de este instrumento».

Cuánto debe cada familia en promedio, según el Gobierno

En cuanto a la capacidad de pago de las familias, el BCRA señaló que la relación entre los servicios de la deuda -al sumar en la cuenta tanto capital como intereses- y los ingresos mostró una desaceleración en su ritmo de crecimiento durante el primer cuatrimestre de 2026. De todas formas, sigue en valores elevados en la comparación histórica.

De acuerdo con las estimaciones oficiales, la carga mensual destinada al pago de préstamos representó en abril el 24,1% de la masa salarial, el 16,9% de la masa salarial ampliada (una métrica que incluye ingresos extra salariales como pueden ser los asistenciales) y el 4,6% del PBI.

Según el organismo, la evolución de esa relación respondió a un efecto combinado. Esto es: mientras el monto destinado al pago de deuda se mantuvo prácticamente estable en términos reales entre octubre y abril, los ingresos utilizados como referencia registraron una leve caída real, lo que sostuvo la presión de los compromisos financieros sobre las familias.

El Banco Central también resaltó el crecimiento del endeudamiento per cápita en los últimos dos años como consecuencia de la expansión del crédito.

Los llamados deudores comunes -personas que mantienen obligaciones tanto con bancos como con proveedores no financieros de crédito- multiplicaron por 2,7 su deuda promedio, hasta alcanzar $5,6 millones por persona en el sistema financiero. Si además se incorpora la deuda con entidades de crédito no bancarias, el pasivo promedio asciende a $7 millones.

Por su parte, los deudores que sólo tienen obligaciones con bancos duplicaron su deuda per cápita durante el mismo período, hasta ubicarse en $4,8 millones.

No obstante, el informe aclara que, pese al fuerte crecimiento reciente, los niveles actuales de endeudamiento «resultan similares a los evidenciados en abril de 2019», aunque con una diferencia respecto de ese año: actualmente, los deudores que combinan financiamiento bancario y no bancario exhiben una deuda promedio superior a la de quienes sólo toman crédito en bancos.