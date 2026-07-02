Refuerzan controles en rutas por vacaciones de invierno con operativos sorpresa

La Agencia Nacional de Seguridad Vial puso en marcha un operativo especial que se extenderá hasta el 5 de agosto en 19 provincias. Habrá controles fijos y móviles de alcoholemia, velocidad, documentación y maniobras peligrosas.
La Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) puso en marcha un amplio operativo de control en las principales rutas del país con motivo del inicio de las vacaciones de invierno y el incremento del tránsito hacia destinos turísticos. El despliegue comenzó este miércoles y se extenderá hasta el 5 de agosto, con presencia en 21 puntos estratégicos de 19 provincias.
El objetivo es reforzar la seguridad vial durante una de las épocas de mayor circulación del año, mediante controles fijos, móviles y fiscalizaciones sorpresivas para detectar las principales conductas de riesgo al volante.
La iniciativa contempla además el uso de tecnología y un esquema de operativos dinámicos para evitar que los controles puedan ser anticipados a través de aplicaciones o redes sociales.
Qué controles realizarán
Durante el operativo se controlará el cumplimiento de la documentación obligatoria para circular, los test de alcoholemia, el respeto de los límites de velocidad y el uso del cinturón de seguridad y de los Sistemas de Retención Infantil (SRI).
Además, los agentes verificarán maniobras peligrosas, como los sobrepasos en doble línea amarilla, y en las zonas cordilleranas se controlará la utilización de cadenas para nieve cuando las condiciones climáticas así lo requieran.
La fiscalización también contará con el apoyo de drones, que permitirán detectar infracciones desde el aire y reforzar la vigilancia en los corredores de mayor tránsito.
Operativos fijos y móviles
Desde la ANSV informaron que los controles combinarán puestos permanentes con operativos móviles que cambiarán de ubicación de manera constante.
La finalidad es impedir que los conductores puedan conocer con anticipación los lugares de fiscalización y mejorar la efectividad de los controles sobre las rutas.
Los procedimientos se desarrollarán en conjunto con las fuerzas provinciales y municipales. En algunos corredores estratégicos también participará la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT), que realizará controles simultáneos sobre vehículos particulares y unidades de transporte de pasajeros.
Agentes, drones y tecnología
Para el operativo de invierno se dispuso un importante despliegue de recursos humanos y tecnológicos.
La ANSV contará con agentes, patrulleros, motocicletas, alcoholímetros, alómetros y drones distribuidos en los principales corredores turísticos del país.
El organismo señaló que la estrategia busca fortalecer la prevención mediante una combinación de presencia territorial, controles dinámicos y herramientas tecnológicas que permitan mejorar la fiscalización durante toda la temporada invernal.
Datos del operativo
El operativo especial se desarrollará:
-Del 1 de julio al 5 de agosto.
-En 19 provincias, entre las que queda incluida la provincia de Entre Ríos.
-Con 21 puntos estratégicos de control.
-Mediante operativos fijos y dinámicos.
-Con apoyo de drones para la detección de infracciones.
Entre las principales fiscalizaciones se encuentran el control de documentación vehicular, alcoholemia, velocidad, uso de cadenas para nieve en las zonas donde sean obligatorias y distintas conductas de riesgo al volante. (Elonce)