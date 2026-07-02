Puerto de Concepción del Uruguay: Concretan la primera exportación de soja no modificada genéticamente

El envío, con destino a Dinamarca, representa un nuevo paso en la estrategia de desarrollo productivo y logístico de Entre Ríos.
Se trata de un producto sembrado, industrializado y exportado íntegramente desde Entre Ríos, bajo certificaciones internacionales RTRS y GMP+, lo que posiciona a la provincia como un proveedor confiable de alimentos diferenciados, con altos estándares de calidad, trazabilidad y sustentabilidad. El mismo salió desde el puerto de Concepción del Uruguay.
Desde los muelles donde se concreta la carga, el ministro de Desarrollo Económico, Guillermo Bernaudo, afirmó que “está operación es muy importante para la provincia desde el punto de vista portuario. Nos alegra mucho ver a esta terminal con cada vez más actividad, y sobre todo de tipo especializadas como la que está ocurriendo, que conlleva certificaciones internacionales».
El negocio lo llevan adelante la Asociación de Cooperativas Argentinas (ACA), junto a Entre Ríos Crushing; y la cooperativa danesa DLG Agro.
Producción general
«A su vez, desde lo productivo en general, tener la única línea No-GMO que se exporta desde la Argentina; producida desde la semilla a la molienda, el transporte y la carga internacional es un orgullo para nuestra provincia», agregó.
Por su parte, el manager comercial de Entre Ríos Crushing, Martín Erdozain indicó que “para nosotros esto es el comienzo del camino. Después de muchos años de trabajo arduo, donde pasamos por un proceso difícil, sostenemos que la empresa volvió a nacer en un proyecto conjunto con ACA y otros socios del exterior».
«Estamos muy felices de poder hacer esto desde Entre Ríos y desde este puerto, parecía algo muy lejano cuando empezamos a trabajar con las autoridades portuarias y provinciales, que nos brindaron su apoyo desde el comienzo», añadió.
Impensado hace unos años
El jefe de la Filial Entre Ríos de ACA, Gabriel Carpenco precisó que “es un proyecto muy importante, el cual empezamos hace unos años y nos parecía una locura sembrar porotos de soja No-GMO. Somos socios de Entre Rios Crushing, y cuando nos planteamos que sea un proyecto entrerriano, orgullosamente logramos que la molienda se realice en Gualeguaychú; y hoy pudimos cerrar la operación en el Puerto de Concepción del Uruguay», sintetizó.