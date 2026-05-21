Colón: Deberá cumplir un año de prisión efectiva por amenazar a sus exparejas y violar restricciones judiciales

Hugo Orlando Gatti fue condenado mediante un juicio abreviado. El Juzgado de Garantías dictó la sentencia tras comprobarse reiterados hechos de violencia de género ocurridos entre 2025 y 2026.

COLÓN- En una audiencia de juicio abreviado celebrada el pasado martes 19 de mayo, la Justicia dictó una condena de un año de prisión de cumplimiento efectivo para Hugo Orlando Gatti, tras hallarlo culpable de múltiples delitos cometidos en un claro contexto de violencia de género.

La resolución fue dispuesta por el Juzgado de Garantías a cargo del Dr. Jesús Penayo Amaya. Los hechos atribuidos y reconocidos penalmente por el imputado tuvieron lugar de manera continuada en tres períodos distintos: abril y noviembre de 2025, y marzo de 2026. Las conductas delictivas fueron dirigidas hacia dos mujeres con quienes Gatti había mantenido relaciones de pareja.

Incumplimiento de las perimetrales y amenazas

De acuerdo con lo acreditado en la investigación penal, el condenado desobedeció de forma sistemática las medidas de prohibición de acercamiento y de cese de actos molestos que habían sido ordenadas oportunamente por el Juzgado de Familia de Colón para salvaguardar la integridad de las víctimas.

La pesquisa judicial demostró que Gatti violó la restricción perimetral presentándose en el domicilio de una de las denunciantes, mientras que, respecto de la otra víctima, profirió amenazas directas.

Debido a la gravedad y reiteración de los episodios, los hechos fueron calificados legalmente bajo la siguiente tipificación:

Primer hecho: Amenazas simples y desobediencia a una orden judicial en concurso ideal.

Segundo hecho: Desobediencia a una orden judicial.

Tercer hecho: Amenazas.

La investigación de la causa estuvo a cargo de la Unidad Fiscal local, representada por la fiscal auxiliar Dra. Micaela Di Pretoro, quien coordinó la recolección de las pruebas que derivaron en el acuerdo de juicio abreviado y el consecuente encierro efectivo del imputado.

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