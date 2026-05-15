Hasta el 24 de mayo hay tiempo para adaptarse a los cambios ordenados por Senasa en el plan aftosa

El Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) sacó una comunicación oficial para recordar a los productores ganaderos la importancia de realizar, previo al comienzo del segundo período vacunal, el cambio de categoría de terneros y terneras en el Sistema Integrado de Gestión de Sanidad Animal (Sigsa).

Con la implementación de la Resolución N° 711/2025, que establece una nueva estrategia de vacunación para el abordaje de la fiebre aftosa, a partir de la segunda campaña del 2026 se inocularán únicamente las categorías menores. Por ello, los terneros/as que ya recibieron sus dosis correspondientes (2da campaña 2025 y 1ra campaña 2026) deben ser recategorizados como novillitos o vaquillonas.

La actualización de estas categorías podrá efectuarse hasta 15 días antes del comienzo de campaña en cada región. En este sentido, las provincias que inicien el próximo 8 de junio tendrán tiempo de realizar la recategorización hasta el 24 de mayo.

Los productores podrán solicitar el cambio de categorías a través de dos modalidades:

Autogestión: La solicitud es realizada por el mismo productor. Luego, el personal de la Oficina del SENASA correspondiente verificará que los animales a recategorizar cuenten efectivamente con las dos dosis aplicadas y autorizará la solicitud.

Presencial: La solicitud se realiza asistiendo a la oficina del SENASA correspondiente a la jurisdicción del establecimiento.

Se recuerda la importancia de realizar esta gestión, ya que el stock que permanezca bajo la categoría de «ternero/a» al momento de la visita del vacunador deberá ser inoculado obligatoriamente, de acuerdo a lo establecido en el calendario oficial.

Para mayor información, consultar el Calendario de vacunación antiaftosa 2026 o comunicarse con la oficina del Senasa más cercana.