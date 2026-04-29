miércoles 29 abril 2026

Este viernes comenzará el cronograma de pagos para la administración pública provincial

El cronograma de pagos de haberes correspondientes al mes de abril de 2026 para activos y pasivos de la administración pública iniciará este viernes y concluirá el próximo 8 de mayo.

El pago comenzará a acreditarse a partir del viernes de 1 de mayo de 2026 y se realizará de manera escalonada, de acuerdo con los tramos salariales establecidos.

 

El detalle del cronograma es el siguiente:

  • Lunes 4 de mayo (acreditación el viernes 1 de mayo): hasta 1.160.000 pesos.
  • Martes 5 de mayo: desde 1.160.001 hasta 1.340.000 pesos.
  • Miércoles 6 de mayo: desde 1.340.001 hasta 1.650.000 pesos.
  • Jueves 7 de mayo: desde 1.650.001 hasta 2.200.000 pesos.
  • Viernes 8 de mayo: más de 2.200.001 pesos.
Radio: 102.5 FM | TV: Canales 52 & 507 | LRM774 Génesis Multimedia ((HD Radio & TV))
Html code here! Replace this with any non empty raw html code and that's it.

Portal Multimedia Líder en Noticias

Más de 30 años marcando la diferencia

Contáctenos: info@genesishd.net

SÍGUENOS EN REDES

LRM774 Génesis Multimedia © 1991