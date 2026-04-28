Araña el 20% la caída de la producción de arroz en la provincia

La cosecha de arroz alcanzó un avance del 88% sobre una superficie total de 54.850 hectáreas, lo que representa un progreso de 24 puntos porcentuales respecto del último relevamiento.

El rendimiento promedio provincial se ubica en 8.300 kg/ha, valor cercano al registrado en el ciclo previo.

A nivel de lotes, se observan rendimientos que oscilan entre los 6.000 kg/ha en materiales de tipo largo ancho y máximos de hasta 10.000 kg/ha en el tipo comercial largo fino.

En función de este rendimiento medio, la producción provincial se proyecta en 455.255 toneladas, lo que implicaría una caída del 19% en comparación con la campaña anterior. En cuanto a la dinámica de cosecha, la campaña 2025/26 hacia mediados de marzo, evidenció un inicio levemente adelantado respecto al promedio histórico.

Sin embargo, hacia fines de abril el avance tendió a converger con la media de las últimas campañas, sin registrar desvíos significativos. Este comportamiento se desarrolló en un contexto de abundantes precipitaciones durante la segunda quincena del período analizado.

En este marco, la cosecha atravesó su fase de mayor intensidad durante abril, alcanzando niveles cercanos al 85 – 90% hacia finales del mes, en línea con el patrón histórico.

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