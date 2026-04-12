Crimen en Colón: Afirman que el cadáver estaba cubierto con mantas y cal en avanzado estado de descomposición

La Policía y Justicia de Colón, trabaja a destajo en la investigación del crimen de un hombre cuyo cadáver fuera encontrado este domingo en una obra en construcción ubicada en la esquina de calles Moreno y Costanera Quirós, el cual había sido ocultado por una pared de material.

El hecho generó estupor en la comunidad colonense, ya que el cuerpo fue encontrado específicamente en el sector del subsuelo, al percibirse un fuerte olor nauseabundo, observarse moscas y sangre, sobre el sector de lo que sería una escalera de material, a la cual se le había construido una pared, de manera de ocultar el cadáver.

Fuentes indicaron a este medio que se trata de un hombre, y que los restos humanos (en avanzado estado de descomposición) habían sido previamente envueltos en una manta y cubierto con cal, para luego ser introducido en ese hueco y cubierto por ladrillos y cemento.

Sería el sereno

No hay información oficial al respecto, pero se supo que podría tratarse del sereno de la obra, quien había desaparecido hace unos 12 días, tratándose de una persona de unos 54 años de nacionalidad paraguaya.

Por el momento, dado el estado, no se podría reconocer si es este hombre, por lo que se trabaja para intentar identificarlo, al tiempo que se procura determinar los causales de la muerte, por lo que se debe esperar los resultados de la autopsia.

Buscan al autor

Respecto al posible autor del crimen y aberrante ocultamiento, no se dijo nada oficialmente, pero todo indicaba que se estaría en la búsqueda de un individuo oriundo de Buenos Aires, lo que no fue negado por las autoridades que investigan el hecho.

Trabajó en el lugar el personal de la División Policía Científica de la Jefatura Departamental Colón e Investigaciones, junto a los fiscales Noelia Batto y Alejandro Perroud.

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