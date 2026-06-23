Concepción del Uruguay: La Policía Federal detuvo a un joven con pedido de captura

En la tarde de este martes, efectivos de la Policía Federal con asiento en Concepción del Uruguay lograron identificar y detener a un joven sobre el cual pesaba una orden de detención emitida por el Juzgado de Garantías y Transición de esta ciudad, en el marco de una causa por violencia familiar.

Según se confirmó a Génesis24, el procedimiento se llevó a cabo en el barrio La Liga, donde, tras tareas de investigación, los federales confirmaron la presencia del individuo buscado.

Si bien la orden de captura respondía a una causa provincial, la Policía Federal Argentina puede colaborar con la justicia local cuando se le requiere, como ocurrió en este caso.

Dicho procedimiento refuerza el compromiso de la Policía Federal en asistir a la justicia y garantizar la seguridad de la comunidad.

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