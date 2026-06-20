Asalto en Concepción del Uruguay: Detuvieron al presunto autor del hecho

El hecho ocurrió el pasado jueves, cuando un adolescente de 17 años fue lesionado con un arma blanca al resistirse al robo de su celular. El trabajo articulado entre la Policía y la Fiscalía permitió identificar al agresor, recolectar pruebas y detenerlo en la mañana de este sábado.

Según se confirmó a Génesis24, un coordinado y eficaz trabajo conjunto entre las autoridades judiciales y las distintas áreas de la Jefatura Departamental Uruguay permitió resolver en menos de 48 horas un violento hecho delictivo que había generado gran preocupación. Tras una minuciosa labor investigativa, en las primeras horas de este sábado se logró la detención del presunto autor del ataque y el secuestro de elementos clave para la causa.

El caso se originó el pasado jueves alrededor de las 13:20 horas en la intersección de Avenida Frondizi y calle 13 del Norte. Allí, un adolescente de 17 años que caminaba por la zona fue abordado desde atrás por un sujeto encapuchado que, bajo amenazas, le exigió la entrega de su teléfono celular.

Ante la resistencia de la víctima, se desencadenó un forcejeo en el cual el delincuente le asestó una herida punzocortante en el pecho con un arma blanca, para luego darse a la fuga con las manos vacías hacia la zona del Barrio Mosconi. Vecinos del lugar asistieron al menor —quien afortunadamente sufrió lesiones de carácter leve— hasta el arribo del personal de Comisaría Primera y de su madre.

A partir de ese momento, la Fiscalía a cargo del Dr. Eduardo Santo y el Juzgado de Garantías del Dr. Gustavo Díaz dieron luz verde a una intensa dotación de tareas de campo. La clave para el éxito del operativo radicó en el inmediato despliegue de la División Investigaciones.

La pesquisa incluyó una exhaustiva búsqueda de datos, la recepción de testimonios y el relevamiento de cámaras de seguridad públicas y privadas sobre Avenida Frondizi. El análisis de estas filmaciones permitió reconstruir la fisionomía y la vestimenta del agresor, aportando las pruebas necesarias para que el juez librara el Oficio.

Con la orden judicial en mano, a las 07:50 horas de este sábado, efectivos de la División Investigaciones —con el apoyo operativo de Comisaría Primera, la División Operaciones y el Grupo Especial— irrumpieron en una vivienda situada en zona de calle 13 del Norte y Maipú.

El procedimiento arrojó un resultado altamente positivo para la causa. En el inmueble se notificó a una mujer de 51 años y se materializó el secuestro formal de indumentaria, prendas que coinciden con las utilizadas por el asaltante en el registro de las cámaras de seguridad y los testimonios recabados. Personal de Policía Científica realizó las correspondientes pericias fotográficas en el lugar.

En la misma finca se constató la presencia del sospechoso, un joven de 27 años de edad. Tras notificársele sus derechos y garantías, y luego de ser examinado por el médico policial en turno, el sujeto fue trasladado hacia la Seccion Alcaidía de Comisaría Primera, donde permanece alojado en calidad de detenido y a disposición de la magistratura interviniente.

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