Concepción del Uruguay: Notifican a vecinos de sectores donde se plantarán 100 nuevos árboles

Como parte de la continuidad del Programa Municipal de Arbolado, serán plantados 100 ejemplares en nuevos puntos de la ciudad y se repondrán 50 para garantizar la presencia de árboles donde ya había pero se secaron o no se desarrollaron adecuadamente.

Es por ello que desde el área de Arbolado Urbano se comenzó a notificar a los frentistas de los puntos donde se plantarán los 100 nuevos árboles. Se trata de un sector que comprende 16 manzanas y está delimitado por calles Estrada, Perú, Posadas, Santa María de Oro, Bartolomé Mitre y Artusi.

Esta nueva instancia de arbolado se desarrolla a partir de la compra de 300 ejemplares para seguir ampliando la cobertura verde de la ciudad y reforzar las acciones de forestación urbana. Con esta incorporación, durante 2026 se alcanzará la plantación de 300 árboles, superando en 100 ejemplares la cantidad registrada durante 2025.

Los árboles que se plantan son seleccionados según el ancho de las veredas y el tamaño de las cazuelas (espacio donde se realiza la plantación), lo que favorece un crecimiento adecuado y una mejor integración al entorno urbano. Precisamente, durante 2025 se registró buena adaptación de nuevas especies como Ingá, Chalchal y Anacahuita.

Los árboles son un componente fundamental para garantizar una ciudad habitable y sustentable. Sus contribuciones y aportes son muchos: dan sombra, reducen el impacto del sol y calor y con ello el consumo energético, mitigan los niveles de ruido, absorben contaminantes y mejoran la calidad del aire.

Además, son los principales aliados para enfrentar el efecto ‘islas de calor urbanas’. Éstas se crean por las grandes extensiones de asfalto que cubren las ciudades, generando una temperatura mayor en estos centros que en sus alrededores. Los árboles no sólo contribuyen a reducir este fenómeno, sino también a generar aire limpio.

Desde el municipio se invita a vecinas y vecinos, frentistas y comerciantes, a colaborar con el riego del arbolado público y canteros. Se recomienda regar en las primeras horas de la mañana o al finalizar el día (atardecer) para evitar la rápida evaporación del agua y utilizar baldes en lugar de mangueras para reducir el consumo.

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