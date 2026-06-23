Encuentro “Sintonía de Emociones” en Pronunciamiento

La Municipalidad de Concepción del Uruguay, a través de la Dirección de Salud Mental y del Consejo de la Juventud, participó del encuentro “Sintonía de Emociones”, una iniciativa organizada por la Municipalidad de Pronunciamiento destinada a promover espacios de reflexión, escucha y acompañamiento para adolescentes.

La propuesta surgió inspirada en la articulación permanente y el trabajo conjunto que desarrollan en nuestra ciudad la Dirección de Salud Mental y el Concejo de la Juventud, experiencia que fue tomada como referencia para impulsar esta jornada.

La actividad contó con la presencia del intendente de Pronunciamiento, Ricardo Sandoval, y de la concejala Erika Metralle, quienes convocaron a representantes de ambas áreas municipales de Concepción del Uruguay para formar parte de la apertura del encuentro.

El encuentro se desarrolló en el Centro de Jubilados y Pensionados de Pronunciamiento y estuvo dirigido a estudiantes de nivel secundario de la Escuela N° 6 “Fraternidad”, generando un espacio de intercambio, participación y abordaje de las emociones en la adolescencia.

La delegación de Concepción del Uruguay estuvo encabezada por el secretario de Salud, Nicolás Angelini, y el concejal Miguel Toledo, acompañados por Belén Altamirano, Charly Mendoza, coordinadores de juventud, el director de derechos humanos, Darío Barón, el director de salud mental, Germán Bercovich y Guillermo Ziegler perteneciente del área de salud mental.

La participación en este tipo de iniciativas fortalece los vínculos entre municipios y permite compartir experiencias de juventud y salud mental, orientadas al bienestar integral de las nuevas generaciones.

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