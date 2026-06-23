Rige alerta amarilla por bajas temperaturas en Entre Ríos: anticipan mínimas bajo cero

La alerta amarilla por bajas temperaturas en Entre Ríos se mantendrá durante este miércoles, con registros térmicos bajo cero en toda la provincia. El frío extremo también afecta a gran parte del centro y norte del país.
La alerta amarilla por bajas temperaturas en Entre Ríos pone en aviso a toda la provincia ante una de las jornadas más frías del año. De acuerdo con los informes meteorológicos vigentes, este miércoles estará marcado por temperaturas mínimas bajo cero, heladas de moderada a fuerte intensidad y condiciones que podrían generar efectos sobre la salud de la población, especialmente en los grupos más vulnerables.
Según los datos difundidos por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la totalidad de los departamentos entrerrianos se encuentra alcanzada por la advertencia meteorológica. El fenómeno coincide con los primeros días del invierno y con el ingreso de una masa de aire polar que se instaló sobre gran parte del territorio nacional.
La categoría amarilla implica que las temperaturas extremas pueden tener consecuencias leves o moderadas para la salud. En particular, el organismo advirtió que las bajas temperaturas pueden resultar peligrosas para niños, niñas, adultos mayores de 65 años y personas que padecen enfermedades crónicas o afecciones preexistentes.
Un miércoles marcado por el frío extremo
Los pronósticos indican que este miércoles será el día más frío de la semana en buena parte del país. Así lo señaló el especialista Mauricio Saldívar, de Meteored, quien anticipó que la jornada estará caracterizada por temperaturas muy inferiores a los valores habituales para esta época del año.
De acuerdo con el análisis realizado sobre el modelo meteorológico europeo ECMWF, las anomalías térmicas previstas oscilan entre 2 y 4 grados por debajo de los registros históricos promedio en el centro y norte argentino. Esto significa que muchas localidades experimentarán temperaturas considerablemente más bajas que las habituales para fines de junio.
En Entre Ríos, las mínimas podrían ubicarse entre -1 °C y -2 °C, con una sensación térmica aún menor durante las primeras horas de la mañana. Las condiciones favorecerán la formación de heladas generalizadas, especialmente en áreas rurales y sectores abiertos donde la pérdida de calor durante la madrugada suele ser más intensa.
El escenario no será exclusivo de la provincia. La ola de frío también afecta a extensas regiones de la Argentina, alcanzando tanto a la región pampeana como a sectores del Litoral, Cuyo y el noroeste del país.
Las provincias alcanzadas por la alerta
Además de Entre Ríos, la advertencia por bajas temperaturas se extiende a gran parte de Buenos Aires, La Pampa, San Luis, San Juan, Mendoza, La Rioja, Catamarca, Córdoba, Santiago del Estero, Salta y Jujuy.
Asimismo, el frío intenso afecta de manera generalizada a las provincias de Formosa, Chaco, Santa Fe, Corrientes y Misiones, donde también se esperan registros térmicos inusualmente bajos para esta época del año.
Los especialistas explican que la persistencia de este evento meteorológico responde al ingreso sostenido de aire muy frío desde latitudes australes, combinado con condiciones atmosféricas estables que favorecen el enfriamiento nocturno. Esta situación genera amaneceres especialmente fríos y tardes con escasa recuperación térmica.
Las heladas previstas podrían tener impacto no solo en la vida cotidiana de las personas, sino también en actividades productivas vinculadas al sector agropecuario. Los productores siguen de cerca la evolución de las temperaturas debido a los posibles efectos sobre cultivos sensibles y pasturas.