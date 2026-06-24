Ruta 39: Automóvil protagonizó un grave vuelco cerca del hipódromo uruguayense

El accidente ocurrió en la mañana de este miércoles frente al barrio Hipódromo de Concepción del Uruguay. El conductor del Peugeot 206, un joven de 29 años, perdió el control tras el desprendimiento de la rueda trasera derecha. Logró salir ileso de milagro.

Un siniestro vial de características espectaculares, que afortunadamente no terminó en tragedia, se registró en las primeras horas de la mañana de este miércoles sobre el trazado de la Ruta Provincial 39, en el acceso a Concepción del Uruguay. Un automóvil particular sufrió una falla mecánica crítica en plena marcha y terminó volcando sobre la banquina.

El incidente se desencadenó alrededor de las 09:20 horas, justo frente al predio del Barrio Hipódromo, ruta Provincial 39, un sector de constante flujo vehicular.

Falla mecánica a la velocidad de sobrepaso

De acuerdo con las actuaciones policiales labradas en el lugar por el personal de la Comisaría Cuarta, al arribar las patrullas se constató que un automóvil marca Peugeot 206 de color gris se encontraba invertido, apoyado sobre su techo, a un costado de la cinta asfáltica.

Los uniformados procedieron a entrevistarse con el conductor de la unidad, que afortunadamente ya había logrado salir del habitáculo por sus propios medios.

Según relató el automovilista a las autoridades, se desplazaba por la ruta en sentido este-oeste (saliendo de la ciudad). Al iniciar una maniobra reglamentaria para intentar sobrepasar la línea de un camión que circulaba por su misma mano, sintió un fuerte impacto en la carrocería: imprevistamente, se desprendió por completo la rueda trasera derecha del Peugeot.

El descalce del neumático hizo que el joven perdiera el control del volante de manera inmediata. El rodado se desvió bruscamente hacia el lateral, ingresó a la zona de la banquina y, por la inercia del movimiento, terminó protagonizando un violento vuelco.

Asistencia y peritajes en el lugar

A pesar de las severas abolladuras que sufrió la estructura del automóvil, el habitáculo resistió el impacto y el conductor resultó completamente ileso. Tras ser evaluado en el lugar, Mierez expresó a los uniformados que no presentaba dolencias, desistiendo de forma expresa de la asistencia de una ambulancia o de un traslado preventivo hacia el Hospital Urquiza.

En el lugar de la emergencia trabajó una dotación de los Bomberos Voluntarios de Concepción del Uruguay, quienes acudieron a bordo del Móvil N.º 27 para realizar tareas de prevención de incendios, desconectar la batería del rodado siniestrado y estabilizar el perímetro.

Asimismo, la Fiscalía en turno ordenó la intervención de los peritos mecánicos de la División Policía Científica, a fin de constatar las causales del desprendimiento de la rueda. El tránsito sobre la Ruta 39 se vio momentáneamente asistido y reducido a media calzada por unos minutos mientras las grúas de remolque trabajaban para retirar el auto de la banquina y limpiar los restos de fluidos sobre el suelo.

Crédito: 03442 – Bomberos Voluntarios CDU