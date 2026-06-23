Concepción del Uruguay: Vivienda sufrió un incendio en horas de la noche

Anoche siendo las 21:34 horas, personal de bomberos voluntarios fue alertado sobre el incendio de una vivienda, ubicada en Baldoni al 700, de Concepción del Uruguay.

Según se confirmó a Génesis24, salió de inmediato móvil 28 (unidad de primera intervención) con dotación. Al arribo se observó que se trataba de una vivienda que en su living – comedor el incendio se encontraba generalizado y había vecinos tratando de sofocarlo con matafuegos y mangueras a través de una ventana.

Los Bomberos Voluntarios procedieron a hacer perímetro de seguridad, a cortar el suministro eléctrico y solicitar personal policial. Rápidamente se desplegó una línea de ataque de 38mm y se procedió a sofocar las llamas.

El personal trabajó hasta su extinción total y realizó ventilación.

Cabe destacar que un equipo de Bomberos procedió a buscar 1 can y 2 felinos que se encontraban en el interior, siendo exitosa la búsqueda.

En el lugar se hizo presente personal de emergencias 107, convocados por vecinos, para asistir a la propietaria que llegó en momentos donde el personal de Bomberos Voluntarios estaba sofocando las llamas y entró en aparente estado de shock.

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