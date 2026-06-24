Imputaron a exjefe de puesto caminero sobre la autovía 14 por presuntas coimas en una causa de contrabando

La Justicia Federal de Concordia imputó al exjefe del Puesto de Control Vial Paso Cerrito, Esteban Silva Müller, por el presunto delito de cohecho pasivo en el marco de una causa que investiga una supuesta maniobra de contrabando de neumáticos extranjeros hacia Entre Ríos.

La medida fue impulsada por el fiscal federal Francisco Bernhardt y se desprende de una investigación que busca determinar la existencia de un circuito clandestino de ingreso, distribución y comercialización de cubiertas sin la correspondiente documentación aduanera.

La causa se tramita en la Secretaría Penal a cargo de Alan Bergdolt y ya había derivado, en mayo pasado, en el procesamiento de 19 personas presuntamente vinculadas a la operatoria, además de la imposición de millonarios embargos y medidas cautelares sobre distintos vehículos, publicó Concordia Policiales.

Una estructura organizada

Según la investigación judicial, la organización habría operado durante varios meses con una estructura definida, integrada por comerciantes, transportistas y responsables de gomerías de Chajarí, Villa del Rosario y otras localidades del norte entrerriano.

De acuerdo con la hipótesis de los investigadores, camiones provenientes del exterior transportaban neumáticos nuevos ocultos en diferentes sectores de los vehículos. Una vez en territorio provincial, la carga era descargada en puntos previamente acordados.

Posteriormente, las cubiertas nuevas eran reemplazadas por neumáticos usados para que los camiones continuaran circulando sin despertar sospechas durante los controles.

Contrabando de neumáticos (archivo ex Afip)

El rol atribuido al exfuncionario

En las conversaciones incorporadas al expediente, la maniobra era identificada con el término «desarme», una expresión que, según los investigadores, hacía referencia al retiro de las cubiertas nuevas y su sustitución por otras usadas.

Respecto de Silva Müller, la imputación por presunto cohecho pasivo se basa en tres hechos que habrían ocurrido entre los años 2022 y 2023.

La sospecha surgió a partir de intervenciones telefónicas realizadas durante la investigación, donde se detectaron comunicaciones entre algunos de los imputados y un funcionario policial que posteriormente fue identificado como el entonces jefe del puesto caminero.

Puesto de Control Vial Paso Cerrito

Las acusaciones bajo investigación

Según la acusación fiscal, los contactos telefónicos habrían tenido como finalidad advertir el paso de determinados camiones por la jurisdicción de Paso Cerrito para evitar controles policiales durante su recorrido.

A cambio de permitir el tránsito de los vehículos sin inspecciones, la investigación sostiene que el funcionario habría recibido dinero, situación que ahora es analizada por la Justicia Federal.

Tras la declaración indagatoria, el expediente ingresó en una nueva etapa procesal. La jueza federal deberá resolver ahora si dicta el procesamiento de Silva Müller, dispone la falta de mérito o decide su sobreseimiento.

Mientras tanto, la investigación continúa avanzando sobre una presunta red de contrabando que, según la hipótesis judicial, habría operado mediante una compleja logística de transporte, acopio y comercialización de neumáticos extranjeros en distintas localidades del norte de Entre Ríos. Elonce