miércoles 24 junio 2026

Se acreditan los fondos de las Tarjetas Sociales este jueves

El Ministerio de Desarrollo Humano, a través de la Secretaría de Seguridad Alimentaria, informa que el jueves 25 de junio se habilitan los saldos de las Tarjetas Sociales.

Los fondos se acreditarán a las 8 horas.

Desde la Dirección de Políticas Alimentarias se comunicó que la acreditación corresponde a la Tarjeta de Riesgo Social, junto con sus complementos de Riesgo Nutricional, Celiaquía y Adultos Mayores.

El cronograma de habilitación alcanza a todas y todos los beneficiarios de la provincia que cuentan con esta herramienta de asistencia.

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