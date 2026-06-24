Se acreditan los fondos de las Tarjetas Sociales este jueves

El Ministerio de Desarrollo Humano, a través de la Secretaría de Seguridad Alimentaria, informa que el jueves 25 de junio se habilitan los saldos de las Tarjetas Sociales.
Los fondos se acreditarán a las 8 horas.
Desde la Dirección de Políticas Alimentarias se comunicó que la acreditación corresponde a la Tarjeta de Riesgo Social, junto con sus complementos de Riesgo Nutricional, Celiaquía y Adultos Mayores.
El cronograma de habilitación alcanza a todas y todos los beneficiarios de la provincia que cuentan con esta herramienta de asistencia.
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