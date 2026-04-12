En Basavilbaso, productores piden la revisión «inmediata» de la resolución que modifica el plan antiaftosa

Cooperativa Ganadera El Pronunciamiento manifestó su rechazo a la Resolución 201/2026 del Senasa que modifica el plan de vacunación contra fiebre aftosa en Argentina y propone “la necesidad de abrir un canal de diálogo, pues el sector productivo no fue consultado y visualiza un enorme peligro de volver a repetir fracasos del pasado”.

Desde la entidad dejaron saber a través de un documento público que “se trata de una medida innecesaria e inoportuna que introduce riesgos en un sistema sanitario que durante años ha demostrado ser eficiente para proteger el rodeo argentino. Cuando la ideología política prevalece sobre lo técnico se toman decisiones técnico económicas sin justificativos, poniendo en riesgo la condición sanitaria alcanzada”.

Suman que “el modelo actual, basado en un sistema solidario, articulando lo público y lo privado, ha permitido sostener en pequeños, medianos y grandes productores una estructura eficiente, logrando alcanzar un nivel de vacunación exitoso, cercano a la totalidad del rodeo en un corto plazo. El trabajo de las fundaciones no solamente asegura un excelente grado de inmunización en aftosa, brucelosis y control de garrapatas, sino que también nutre al Senasa de un relevamiento preciso sobre el stock de bovinos, ovinos, caprinos y todo tipo de aves, junto a una actualización cartográfica permanente, fundamentales para cualquier estrategia sanitaria”.

Asimismo, advierten que “Senasa no cuenta con los recursos económicos, humanos ni la estructura necesaria para auditar de manera eficiente a cada uno de los veterinarios que vacunen a sus clientes como lo hace actualmente con las fundaciones, lo que podría derivar en una fragmentación del sistema y una pérdida de control sanitario”.

Y fundamentan que “en ganadería hay razones más importantes que el precio de una vacuna y su aplicación. La discusión no debe centrarse sólo en alcanzar un buen precio, sino en cuánto estamos poniendo en riesgo. Hoy, las carnes argentinas tienen gran aceptación en los mercados mundiales más exigentes, y las exportaciones generan importantes divisas y puestos de trabajo para el país”.

Ponderan que “cualquier retroceso en materia sanitaria impactará directamente sobre estos logros. Por todo lo expuesto, solicitamos enfáticamente la revisión inmediata de dicha resolución y la apertura de un espacio de diálogo serio y participativo con todos los actores del sector, antes de avanzar en decisiones que pueden comprometer el estatus sanitario alcanzado tras décadas de trabajo conjunto”.