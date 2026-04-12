Concepción del Uruguay: El puerto suma embarques de graneles y madera, mientras se acopia maíz y arroz

Más de 1.800 camiones han ingresado al predio del Puerto de Concepción del Uruguay en los últimos días movilizando cargas destinadas embarques de graneles y madera, acopio de maíz en el Elevador Terminal de Granos, depósitos de alimento balanceado, movimientos de arroz elaborado en Big Bag y a granel, verificaciones aduaneras de exportación e importación, y operaciones de pesajes de diferentes cargas.

Gran parte de este movimiento se ve reflejado en la ocupación de los diferentes espacios y plazoletas de acopio del puerto, muchos de los cuales ya están colmados en su capacidad total.

Este domingo hizo su ingreso a los muelles 14, 15, y 16 el buque Manta Hatice, que cargará 10.000 toneladas de alimento balanceado aviar y porcino con destino a diferentes mercados de América Central. Se trata de un embarque motorizado por la empresa Entre Ríos Crushing y la Asociación de Cooperativas Argentinas (ACA) como empresas productoras y exportadoras, con la logística de carga de Urcel Argentina.

Esta operación forma parte de un programa de exportaciones planificado por Entre Ríos Crushing y ACA desde Concepción del Uruguay hacia Europa y América Central que tendrán lugar a lo largo del año 2026.

Paralelamente se continúa acopiando troncos de pino y eucalipto con destino a la India ya que está programado el ingreso de un nuevo ultramarino para el próximo 18 de abril.

Para esta última operación se están completando las plazoletas de acopio ubicadas en el extremo sur del puerto mientras se abastecen los diferentes espacios destinados a esta actividad en diferentes puntos en la periferia de la ciudad.