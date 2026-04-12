Quini 6: tres apostadores ganaron $713 millones en La Segunda y hay 6 de Entre Ríos en el Siempre Sale

Tres apostadores ganaron uno de los importantes pozos millonarios del Quini 6 de este domingo. Desde la Lotería de Santa Fe confirmaron que en el próximo sorteo, en total, habrá en juego 5.650 millones de pesos.
Tres apostadores se repartieron uno de los pozos importantes y millonarios del Quini 6 en el sorteo de este domingo. Además, seis afortunados en Entre Ríos, se adjudicaron premios en la modalidad Siempre Sale. Desde la Lotería de Santa Fe confirmaron a Elonce que, en el próximo sorteo, en total, habrá en juego 5.650 millones de pesos.
En el sorteo Tradicional salieron los números: 01-14-41-33-38-44. No hubo ganadores, por lo tanto, pasan para el próximo domingo $2.140.000.000.
En el caso de La Segunda, los números favorecidos fueron 03-08-18-32-42-17. Se registraron tres ganadores con seis aciertos y cada uno se llevará 713.630.000 millones de pesos.
Según confirmó la Lotería de Santa Fe, lo llamativo fue que dos ganadores se registraron en territorio santafesino y en la misma ciudad.
Uno de los afortunados, hizo la jugada en la agencia de calle Lavalle, de la ciudad de Virasoro, en la provincia de Corrientes. Mientras que los dos afortunados santafesinos, hicieron la jugada en una agencia de calle Iriondo, en la ciudad de Esperanza.
Por su parte, en La Revancha aparecieron el 22-13-41-19-25-40. El pozo quedó vacante, por lo tanto, pasan para el miércoles cuando se sortearán $1.608.013.134.
En el Siempre Sale, el sorteo que se gana con seis aciertos, con cinco o con cuatro, salieron los siguientes números: 26-08-36-14-22-05. Hubo 119 ganadores con cinco aciertos y cada uno se lleva más de $3.212.000. Según pudo confirmar Elonce, seis ganadores son de Entre Ríos.
En el Pozo Extra, en tanto, hubo 4.008 ganadores y cada uno percibirá más de 38 mil pesos. Elonce