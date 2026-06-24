Autovía Artigas: Perdieron el control del auto, volcaron y terminaron en un bañado

Dos personas resultaron heridas luego de que el auto en el que viajaban volcara sobre la Ruta 14, cerca de Ceibas. El siniestro ocurrió este miércoles alrededor de las 5:30, a la altura del kilómetro 1 de la autovía, en sentido Entre Ríos-Buenos Aires.

El vehículo involucrado fue un Volkswagen Polo conducido por un hombre de 48 años, que viajaba acompañado por una mujer de 47. Ambos son oriundos de Concepción del Uruguay.

Por causas que se tratan de establecer, el conductor perdió el control del rodado y terminó volcado en la zona de banquina y bañado, según informaron Bomberos Voluntarios de Ceibas.

Fueron trasladados a Gualeguaychú

Al arribar al lugar, los bomberos constataron que el conductor y su acompañante presentaban diversas lesiones. Una ambulancia del Hospital Eva Duarte de Ceibas los trasladó inicialmente a ese centro de salud.

Luego de recibir las primeras atenciones, las personas heridas fueron derivadas al Hospital Centenario de Gualeguaychú. Hasta el momento, no se difundió el carácter de las lesiones.

En el lugar también trabajó personal de la Policía de Ceibas, que se encargó del ordenamiento y control del tránsito mientras se desarrollaban las tareas de asistencia.

Retiraron el vehículo de la banquina

La dotación de Bomberos Voluntarios de Ceibas acudió al siniestro a bordo y realizó la evaluación de la escena. Las tareas concluyeron poco después de las 6 de la mañana.

El Volkswagen Polo fue retirado con el auxilio del concesionario vial. Durante el operativo intervinieron efectivos policiales, personal sanitario del hospital local, Bomberos Voluntarios y el servicio de asistencia del corredor vial.

Las circunstancias que provocaron el vuelco en la Ruta 14 son materia de investigación.