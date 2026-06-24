Concepción del Uruguay: Trabajadores de Granja Tres Arroyos recibirán un subsidio provincial por dos meses

Será de 200 mil pesos, junto a reducción de la boleta de luz. Son casi mil operarios que no saben si siguen o no siendo parte de la empresa-

Operarios de Granja Tres Arroyos se anotan por estos momentos en un registro creado por la Provincia para poder recibir un subsidio especialmente dispuesto para ellos, en el marco de la emergencia derivada por el cierre intempestivo de la firma en Concepción del Uruguay.

A la espera de novedades tras un comunicado que dio cuenta de una posible reapertura escalonada de la planta -aunque sujeta a encontrar recursos para operar- los casi mil trabajadores de la compañía siguen en la incertidumbre y desconocen si seguirán o no siendo parte de la estructura.

Mientras tanto, y luego de conversaciones mantenidas entre los sindicatos y autoridades provinciales, se dispuso el abono de un subsidio especial de 200 mil pesos por dos meses. Junto a ello, una reducción de la boleta de luz, que puede llegar a ser de hasta dos bimestres para familias con ingresos menores a tres canastas básicas.

El abordaje hecho por el Gobierno provincial se ejecuta a través de Secretaría General y los ministerio de Gobierno y Trabajo y Desarrollo Humano, junto a los sindicatos de la Industria de la Carne, de Industrias de la Alimentación (STIA) y el de Molineros.

Las gestiones se desarrollan este miércoles 24 y jueves 25 de junio en Concepción del Uruguay, con atención en las sedes del Sindicato de la Carne y del STIA. El Sindicato de Molineros participa de la convocatoria y acompaña a quienes representa. Equipos técnicos y sociales orientan a los trabajadores y los asisten en la presentación de la documentación necesaria para iniciar ambos trámites.

El secretario de Trabajo, Mariano Camoirano, estuvo presente en la apertura de las jornadas. “Por decisión del gobernador Rogelio Frigerio y del ministro de Gobierno y Trabajo, Manuel Troncoso, estamos acompañando a los trabajadores y a sus familias frente a las consecuencias de este conflicto”, señaló. Explicó además que, si bien la Secretaría de Trabajo mantiene su intervención en el plano laboral, participa junto a otros organismos en la activación de estos mecanismos de contingencia para brindar una respuesta concreta ante la situación.

“Los aportes económicos excepcionales y la tarifa energética diferenciada son medidas destinadas a aliviar la situación de las familias afectadas en esta instancia”, agregó Camoirano, quien destacó la colaboración de los tres sindicatos, cuya participación permite acercar estas gestiones directamente a los trabajadores. Ahora

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