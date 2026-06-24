Comunicado de prensa. Marclay: “La Libertad Avanza y sus aliados defienden a la corrupción”

La diputada provincial cuestionó duramente la decisión del oficialismo, la UCR y el PRO de no dar quórum para la interpelación de Adorni.

Este martes se llevaría adelante la sesión especial convocada para debatir los proyectos de interpelación y moción de censura contra el jefe de Gabinete, Manuel Adorni. La falta de quórum por la ausencia de los legisladores de la Libertad Avanza, el PRO y UCR, frustraron el debate. “Adorni no quiere dar explicaciones por su enriquecimiento”, planteó la diputada nacional por Entre Ríos, Marianela Marclay.

Del mismo modo, la legisladora fue contundente y aseguró: “La Libertad Avanza y sus aliados defienden a la corrupción, le sacan la oportunidad a Adorni para que venga a dar explicaciones, supongo que algo no podrá responder”.

El objetivo de la sesión era que el jefe de Gabinete explique sobre presuntas irregularidades en el uso de bienes del Estado y fondos públicos. “Si Adorni es inocente debería poder venir al Congreso y responder con sus argumentos. Su ausencia parece complicarlo más”, continuó Marclay.

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