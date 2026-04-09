Identifican a chofer hallado sin vida en el interior del camión a la vera de la Ruta 12

La Policía de Entre Ríos identificó al camionero hallado sin vida como Ángel Santa Cruz, de 55 años, oriundo de General Ramírez, y continúa investigando las circunstancias de su muerte.

La Policía de Entre Ríos confirmó la identidad del hombre encontrado sin vida dentro de su camión estacionado sobre la Ruta Nacional N° 12, en inmediaciones de una estación de servicio Shell. Se trata de Ángel Santa Cruz, de 55 años, oriundo de General Ramírez.

De acuerdo a la información oficial, Santa Cruz había iniciado viaje desde Rosario y transportaba una máquina agrícola. Antes de detenerse, le comentó a conocidos que se sentía cansado y que iba a descansar.

El vehículo permanecía estacionado en paralelo a la ruta, y fue el patrón quien, al no lograr comunicarse, se acercó en horas de la siesta.

Tras solicitar la intervención de un cerrajero, el hombre fue hallado sin vida, recostado en la cama del rodado.

En el lugar trabajaron el fiscal Fernando Martínez, la médica forense y personal de la División Policía Científica. Se dispuso la realización de la autopsia en la ciudad de Oro Verde, mientras continúan las diligencias para establecer las circunstancias del deceso.

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