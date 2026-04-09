Concepción del Uruguay: Frustran «cuentos del tío» y secuestran vehículo vinculado a estafadores de Buenos Aires

En un importante despliegue coordinado, la Jefatura Departamental Uruguay logró interceptar a dos hombres oriundos de la provincia de Buenos Aires que estarían vinculados a una serie de intentos de estafa bajo la modalidad conocida como «cuento del tío», registrados durante la madrugada y mañana de hoy en nuestra ciudad.

Según se confirmó a Génesis24, la intervención comenzó al mediodía en la zona de calle Virrey Vértiz, entre 9 de Julio y San Martín. Allí, efectivos del Comando Radioeléctrico, Investigaciones e Inteligencia Criminal interceptaron un automóvil Fiat Cronos de color gris que circulaba sin el dominio (patente) colocado.

Bajo la supervisión del Fiscal Dr. Eduardo Santo, se procedió a la requisa del rodado, arrojando resultados positivos. Los uniformados secuestraron teléfonos celulares de alta gama y tarjetas SIM, elementos que podrían haber sido utilizados para coordinar los engaños telefónicos.

Horas más tarde, en la Jefatura Departamental, se realizó la requisa personal de los dos ocupantes del vehículo: un hombre de 41 años, con domicilio en José C. Paz, y otro de 32 años, residente de Los Polvorines.

Como resultado del procedimiento, se incautaron:

El vehículo Fiat Cronos (secuestrado para peritajes).

Cuatro teléfonos celulares (incluyendo un iPhone 15 Pro Max y un Samsung Galaxy A52).

Dinero en efectivo en pesos argentinos, dólares y euros.

Ambos sujetos quedaron en libertad supeditados a la causa judicial por «Supuesta Estafa», mientras la División Policía Científica y el verificador en turno avanzan con las pericias técnicas.

Alerta y prevención: El «perro» que salvó a una vecina

La policía vincula estos operativos con numerosos llamados denunciados por vecinos durante la madrugada. En uno de los casos, una mujer de 80 años domiciliada en calle Tibiletti recibió un llamado a su teléfono fijo a las 04:00 hs. Un hombre, simulando ser su hijo, le aseguró estar herido y haber sufrido un robo, exigiéndole que juntara todos sus objetos de valor.

La vecina, manteniendo la calma, le realizó una pregunta clave al estafador: «¿Cómo se llama mi perro?». Ante el desconocimiento del delincuente, este cortó la comunicación de inmediato, permitiendo que la mujer confirmara minutos después que su hijo se encontraba a salvo.

COMUNICADO A LA POBLACIÓN

Desde la Jefatura Departamental se invita a todos aquellos ciudadanos que durante la noche de ayer o la mañana de hoy hayan sido víctimas de llamados de este tipo —hayan entregado pertenencias o no— a acercarse a la dependencia policial más cercana para radicar la denuncia o aportar información.

Recomendaciones ante llamados sospechosos:

No brindar datos: Nunca confirme nombres de familiares ni direcciones.

Hacer preguntas de control: Realice preguntas personales que solo un familiar real sepa responder (como nombres de mascotas o anécdotas).

Cortar y verificar: Corte la llamada y comuníquese directamente con el familiar al número que usted tiene agendado.

Llamar al 101: Informe de inmediato a la policía sobre el número desde el cual recibió el llamado.

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