Tala: allanan acopio de envases vacíos de fitosanitarios

La Justicia dispuso el allanamiento de una chatarrería en Rosario del Tala ante reiteradas denuncias y procedimientos por la existencia en su interior de bidones vacíos de fitosanitarios, considerados elementos contaminantes.

El procedimiento fue autorizado por la jueza de Garantías de Rosario del Tala, Silvina Cabrera, con la intervención de personal de la Comisaría 1° y de funcionarios de la Secretaría de Ambiente de la Provincia. En el lugar se hicieron presentes Osvaldo Fernández, director general de Gestión Ambiental del Agua, y Maximiliano Gómez, director de Ambiente y Cambio Climático de la provincia de Entre Ríos.

La Ley Nacional N° 27.279 establece “los presupuestos mínimos de protección ambiental para la gestión de los envases vacíos de fitosanitarios, en virtud de la toxicidad del producto que contuvieron, requiriendo una gestión diferenciada y condicionada”.

Entre Ríos, a través de la Ley N° 10.634, sancionada en 2018, adhirió a esa normativa nacional.

La normativa nacional fija: “Queda prohibida toda acción que implique abandono, vertido, quema y/o enterramiento de envases vacíos de fitosanitarios en todo el territorio nacional, del mismo modo que la comercialización y/o entrega de envases a personas físicas o jurídicas por fuera del sistema autorizado, sin perjuicio de las demás restricciones que imponga esta norma”.

En la chatarrería ubicada en calle Urquiza de la ciudad de Rosario del Tala la Municipalidad había intervenido reiteradas veces luego de receptar denuncias de los vecinos.

En el lugar se secuestraron envases vacíos de fitosanitarios, los que fueron secuestrados por no cumplir su depósito en ese lugar con la normativa en la materia.

“La ley es muy clara y establece solamente a la Asociación Campo Limpio como la responsable y encargada de la gestión de los envases de fitosanitarios vacíos. Los envases salen del campo, el productor lo lleva a uno de los ochos centros de acopio transitarios, y sigue el proceso. No hay otros operadores autorizados”, señaló Gabriela Joubert , coordinadora de Buenas Prácticas Agropecuarias de la Secretaría de Ambiente.

Por esa razón, se secuestraron los envases vacíos de fitosanitarios. «En el lugar nos encontramos diferentes tipos de residuos, así que la tarea primera fue la clasificación para separar los envases de fitosanitarios. A este lugar, llegamos a través de denuncias, en este caso de la Municipalidad de Rosario del Tala. Este lugar no está habilitado para acopiar envases de fitosanitarios. Hay solo ocho lugares de acopio transitorio. No es este lugar», expresó.

Entre Ríos Ahora