IAPSER Seguros anunció el lanzamiento de IAPSER Conecta, una importante actualización digital

La empresa de seguros de Entre Ríos lanzó IAPSER Conecta, una actualización digital compuesta principalmente por dos herramientas: el Portal de Venta Online y el Portal de Asegurados.

El Portal de Venta Online tiene por objetivo canalizar las contrataciones de seguros a través de manera 100% virtual, agilizando tiempos en la obtención de cualquier producto y la emisión de pólizas.

El Portal de Asegurados permite a quienes ya cuentan con un seguro en la empresa gestionar de manera integral sus pólizas, realizar denuncias, seguir trámites, ver estado de cuentas, entre otras acciones.

Estas herramientas tienen como objetivo optimizar los tiempos de atención y gestión de trámites, mejorar la experiencia del usuario y facilitar el acceso a los servicios de la compañía desde cualquier lugar mediante un dispositivo con acceso a internet.

La visión de IAPSER

Desde la compañía indicaron que IAPSER Conecta es un avance que forma parte de una estrategia integral de digitalización, orientada a brindar mayor disponibilidad en la atención y agilidad en la resolución de gestiones. Esta nueva plataforma reemplaza al sistema anterior, IAPSER Net, y ofrece una interfaz más intuitiva, visual y moderna.

En paralelo, el Portal de Venta Online permite cotizar una cobertura y contratar seguros personales a través de la web. Con este sistema, el usuario puede comparar opciones, elegir una y finalizar la contratación en el mismo proceso.

Conocé las nuevas herramientas digitales de IAPSER.

Tutorial para crear usuario: https://www.youtube.com/watch? v=_nDg5aEXmfE

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