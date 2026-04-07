Concepción del Uruguay: Violento detenido tras agredir físicamente a su expareja y provocar daños

En los primeros minutos de este martes, personal del Comando Radioeléctrico y de la Comisaría Primera debió intervenir de urgencia en un domicilio ubicado en la intersección de calles Supremo Entrerriano y Pablo Lorentz, tras recibir un reporte sobre un violento incidente familiar. El operativo culminó con la aprehensión del agresor y el secuestro de un arma blanca.

Según se confirmó a Génesis24, alrededor de las 00:10 horas, los efectivos acudieron al lugar donde se entrevistaron con la damnificada, una joven de 21 años. Según su testimonio, su expareja, un joven de 25 años, se presentó en la vivienda con el fin de ver al hijo que tienen en común.

Sin embargo, la situación derivó rápidamente en una discusión durante la cual el sujeto provocó diversos daños en el interior de la propiedad y agredió físicamente a la mujer, para luego darse a la fuga antes del arribo de los móviles.

Con los datos aportados por la víctima, se inició un operativo de búsqueda por las inmediaciones. Minutos después, un móvil policial logró interceptar al sospechoso a pocas cuadras del lugar del hecho.

Al realizarle el palpado preventivo de seguridad, el personal policial halló entre sus prendas un arma blanca con cabo de madera, la cual fue inmediatamente secuestrada bajo acta policial para ser incorporada como elemento de interés a la causa.

Se informó de lo actuado a la Fiscal en turno, la Dra. Denise Caraballo, quien dispuso la recepción de la denuncia formal y el examen médico legal de la víctima. El facultativo de guardia diagnosticó lesiones de carácter leve producto de la agresión recibida.

Ante la gravedad del hecho y el riesgo latente, la magistratura ordenó la detención formal del masculino bajo el cargo de Lesiones Leves en Contexto de Violencia de Género. Tras ser identificado y examinado en el nosocomio local, el aprehendido fue trasladado a la sección Alcaidía de la Comisaría Primera, donde quedó alojado a disposición de la justicia.

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