Autovía Artigas: Camión de gran porte impactó contra el guardarraíl

En las primeras horas de este martes, personal de la Comisaría Cuarta intervino en un accidente de tránsito ocurrido sobre la Autovía Artigas. El incidente, protagonizado por un transporte de cargas, requirió el despliegue preventivo de servicios de emergencia y personal de seguridad vial.

Según se confirmó a Génesis24, alrededor de las 06:40 horas, los efectivos fueron comisionados a un sector de retorno de la autovía, donde se produjo el siniestro. Por causas que aún se tratan de establecer, un camión marca Volvo con acoplado, que era conducido por un masculino de 48 años con domicilio en la ciudad de Concordia, perdió el control del rodado. Producto de la maniobra, el vehículo impactó contra el guardarraíl de la zona de retorno.

Cabe destacar que, según las primeras precisiones del personal actuante, en el hecho no hubo intervención de terceros ni se detectaron factores externos visibles que hubieran provocado el despiste.

De manera preventiva, se solicitó la presencia de un servicio médico en el lugar para asistir al conductor, quien se desempeña para una empresa de transporte. Afortunadamente, no se registraron lesiones de gravedad que lamentar.

El operativo contó con la estrecha colaboración de personal de la Policía Caminera y agentes de tráfico de la concesionaria de la autovía, quienes trabajaron para asegurar la zona.

Gracias a la rápida intervención y a la ubicación del impacto, la circulación vehicular por la traza principal no sufrió interrupciones, manteniéndose el tránsito fluido en todo momento.

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