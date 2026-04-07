Renovaron el alerta por fuertes vientos: las ráfagas podrían superar los 70 km/h

Durante el transcurso de la jornada, gran parte del territorio provincial se verá afectado por lluvias, algunas de ellas localmente fuertes. Se estiman valores de precipitación acumulada entre 30 y 75 mm, pudiendo ser superados de forma puntual.

Asimismo, no se descarta la presencia de tormentas aisladas dentro de las áreas bajo alerta. Los departamentos afectados serán: Feliciano, Federación, Federal, Concordia, San Salvador, Colón, Tala, Uruguay, Victoria, Gualeguay, Gualeguaychú e Islas del Ibicuy.

En tanto, para este miércoles se prevé un cambio en las condiciones con el ingreso de vientos del sector sur. Se esperan velocidades sostenidas de entre 35 y 50 km/h, con ráfagas intensas que podrían superar los 70 km/h. La alerta amarilla continuará en los departamentos Colón, Uruguay, Tala, Gualeguaychú e Islas del Ibicuy.

Recomendaciones a la población

Ante este escenario, se solicita a los ciudadanos extremar las precauciones y seguir las siguientes recomendaciones:

Asegurar objetos que puedan ser arrastrados por el agua y mantener limpios los desagües y canaletas de las viviendas. Evitar circular por calles anegadas y mantenerse alejado de postes de luz, árboles y estructuras que puedan ceder ante las ráfagas de viento.

Retirar de balcones y terrazas macetas o elementos que puedan caer a la calle. En caso de ser necesario transitar por rutas, hacerlo con extrema precaución, luces bajas encendidas y reduciendo la velocidad habitual.