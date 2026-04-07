Renovaron el alerta por fuertes vientos: las ráfagas podrían superar los 70 km/h

El gobierno, a través de la Dirección Provincial de Defensa Civil, informó que se mantiene vigente una alerta meteorológica para este martes y miércoles en la mayoría de los departamentos, ante el avance de un frente de inestabilidad que afectará a la región en las próximas horas.
Durante el transcurso de la jornada, gran parte del territorio provincial se verá afectado por lluvias, algunas de ellas localmente fuertes. Se estiman valores de precipitación acumulada entre 30 y 75 mm, pudiendo ser superados de forma puntual.
Asimismo, no se descarta la presencia de tormentas aisladas dentro de las áreas bajo alerta. Los departamentos afectados serán: Feliciano, Federación, Federal, Concordia, San Salvador, Colón, Tala, Uruguay, Victoria, Gualeguay, Gualeguaychú e Islas del Ibicuy.
En tanto, para este miércoles se prevé un cambio en las condiciones con el ingreso de vientos del sector sur. Se esperan velocidades sostenidas de entre 35 y 50 km/h, con ráfagas intensas que podrían superar los 70 km/h. La alerta amarilla continuará en los departamentos Colón, Uruguay, Tala, Gualeguaychú e Islas del Ibicuy.
Recomendaciones a la población
Ante este escenario, se solicita a los ciudadanos extremar las precauciones y seguir las siguientes recomendaciones:
Asegurar objetos que puedan ser arrastrados por el agua y mantener limpios los desagües y canaletas de las viviendas. Evitar circular por calles anegadas y mantenerse alejado de postes de luz, árboles y estructuras que puedan ceder ante las ráfagas de viento.
Retirar de balcones y terrazas macetas o elementos que puedan caer a la calle. En caso de ser necesario transitar por rutas, hacerlo con extrema precaución, luces bajas encendidas y reduciendo la velocidad habitual.