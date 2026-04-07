Vacuna antigripal: cuánto cuesta para quienes no están en grupos de riesgo

La campaña antigripal está en marcha y quienes no integran los grupos de riesgo pueden aplicarse la vacuna de manera particular. Cuáles son los costos.
El 11 de marzo comenzó la Campaña Nacional de vacunación contra la gripe en todo el país. El objetivo es reducir las complicaciones graves, hospitalizaciones, secuelas y muertes ocasionadas por el virus influenza, especialmente en los grupos de riesgo.
La misma debe ser aplicada en forma oportuna, idealmente antes del comienzo del invierno, etapa de mayor circulación del virus.
El Calendario Nacional de Vacunación incluye la vacuna antigripal para los siguientes grupos:
- Personal de salud
- Personas de 65 años o más: como oportunidad, evaluar vacuna contra neumococo si corresponde.
- Embarazadas: en cada embarazo y en cualquier trimestre. Además, debe recibir la vacuna triple bacteriana acelular (dTpa) a partir de la semana 20 y la vacuna contra el virus sincicial respiratorio entre las semanas 32 y 36.6 de gestación.
- Niños de 6 a 24 meses de edad.
- Personas de 24 meses y 64 años inclusive con factores de riesgo*.
- Personal estratégico: cuyo desempeño es clave para mantener las funciones esenciales como Fuerzas Armadas y Fuerzas de Seguridad.
- Puérperas: la intervención más efectiva es la vacunación durante el embarazo, la cual protege tanto a la gestante como al niño hasta los 6 meses de vida.
Precios de la vacuna para particulares
Para los grupos de riesgo, la vacuna se coloca de manera gratuita en hospitales y centros de salud. Asimismo, los afiliados de PAMI también son inoculados sin cargo en las farmacias adheridas a la campaña.
Pero aquellas personas que no están incluidas en los grupos de riesgo pueden acceder a la vacuna de manera particular.
Según pudo saber Elonce, el costo oscila entre los 60.000 y 80.000 pesos, dependiendo del tipo de dosis disponible.
La vacuna Istivac 4, presentación jeringa x 0.5 ml, del Laboratorio Sanofi Pasteur, tiene un costo de $67,700; la Influvac tetra del Laboratorio Abbott cuesta $67,787; mientras que la Efluelda del Laboratorio Sanofi Pasteur vale $81,200. Estos precios corresponden a una red de farmacias que tiene sucursal en la peatonal San Martín.
Otra opción es la Fluad inyectable, cuyo precio de venta ronda los $76.000.
En Argentina, el aumento de la circulación de los virus respiratorios ocurre tradicionalmente entre abril y julio, pero en los últimos años se ha registrado un inicio cada vez más temprano de su circulación estacional. Ante este escenario, la campaña busca asegurar una protección oportuna de la población antes del pico de transmisión y atenuar el posible impacto que la variante H3N2 y su nuevo subclado K (caracterizado por una mayor contagiosidad), puedan ocasionar en el sistema sanitario. Elonce