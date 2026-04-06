Presentación y lanzamiento oficial de la XXII Expo Provincial de la Leche y la XIII Edición de la Expo Jersey Entrerriana

El intendente municipal de Nogoyá (Entre Ríos), Dr. Bernardo Schneider

encabezó la delegación en lo que fue la presentación oficial de la gran

fiesta del oro blanco entrerriano. La misma se realizó en la Casa de Entre

Ríos en CABA y de esta manera comenzó el recorrido final del comienzo

de la edición 2026 de la XXII de la Expo Provincial de la Leche y XIII Expo

Jersey Entrerriana.

Nogoyá, abril de 2026. Con este acto se dio puntapié inicial a la

presentación en sociedad de la gran fiesta que vive el pueblo nogoyaense

en general y las empresas lácteas y derivados, de los tamberos del

departamento y emprendedores en particular. La edición 2026 de la Expo

Provincial de la Leche y la Expo Jersey Entrerriana contará con espacios

para más de 400 actores del sector nacional y regional , 7 cabañas, 4

razas lecheras, ronda de negocios, patio gastronómico donde además se

desarrollaran competencias de sabores lácteos e intervenciones

culturales. El evento que abarca las áreas Industrial, Comercial y Ganadera

contará con 120 stands de empresas e instituciones del sector lechero,

artesanos y emprendedores locales y foráneos.

Durante la presentación, el jefe comunal hizo una entrega simbólica de los

materiales de difusión, se proyectaron videos y los invitados más el

periodismo allí presente tuvieron oportunidad de degustar productos

lácteos como quesos y dulce de leche de elaboración nogoyaense.

El intendente Schneider agradeció el compromiso y apoyo de quienes

participarán con sus stands, a los profesionales de la industria láctea,

tamberos, alumnos de escuelas técnicas en los días festivos y destacó que

“son el corazón de la Expo. Como intendente de esta ciudad que está a

solo 3 meses de cumplir 244 años me hace feliz acompañarlos en esta

fiesta, porque es la fiesta de todos los nogoyaenses”.

Por su parte Ricardo Pazo, Secretario de la Producción del municipio

expresaba “invitamos al mundo de la industria láctea a las charlas y

capacitaciones, jura de animales, remates y otros eventos que

brindaremos durante estos días. Una oportunidad única de tener la

actualización al alcance de las manos y de forma directa “. El funcionario

también realzó la participación de los alumnos de escuelas técnicas

agrarias y la intervención de los mismos en el Concurso de Jurado Juvenil.

Finalizando la presentación, el intendente Schneider recalcó “Somos la

cuenca lechera más importante de la provincia y la número 4 del país, así

que estamos comprometidos a seguir trabajando para convertir a la

expo en una gran vidriera para cada uno de los productores y de los

industriales de la ciudad, del departamento y de la región. La Expo

además es una gran vidriera para mostrar lo que es la industria y hacer

conocer más la ciudad de Nogoyá”.

Entradas y espectáculos

Las entradas tendrán un valor de $ 4.000, jubilados pagarán el 50% y en

tanto que menores de 12 años y personas con algún tipo de discapacidad

tendrán entrada gratuita. El día viernes 17 la entrada será gratuita. Desde

la organización se estima contar con una gran participación de visitantes

que se calcula en más de 15.000, que no solo serán locales, sino que se

esperan de todo el departamento, de la provincia y de centros urbanos de

las provincias de Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba especialmente durante

los 3 días y especialmente durante todo el fin de semana, calculando

además que se producirá un movimiento económico muy importante.

Programación artística:

Sábado 18: Los números musicales comenzarán a las 16 hs.

La Patota: Música de cuarteto y ritmos bailables.

Lucho Quiñones y su banda: Fusión de folclore y otros ritmos

María Cuevas: Música litoraleña.

Litoral Pyahú: Banda de música litoraleña

Daniela y El Ritmo: Artista local y representante de la cumbia santafesina.

Domingo 19: Los números musicales comenzarán a partir de 16.15 hs

Mariano Albornoz: Joven folclorista noyoyaense de 14 años, conocido

como "el amigo de los pájaros" por su habilidad para imitarlos y

reconocido en el ambiente chamamecero de Entre Ríos.

Sofí Drei: Música Litoraleña

Agustina Gauna: Voz representativa del chamamé

German Andrés (Ex Trinidad): Cantante de la movida tropical.

Datos a tener en cuenta.

• Ubicación: Predio Sociedad Rural Nogoyá, situado en la intersección de

calle Vuelta de Obligado y 16 de Julio, cercana a ruta 26 que une las

ciudades de Nogoyá con Victoria.

• Horario: de 08 a 21 hs.

• Precio de la entrada: $ 4.000 en cada jornada, jubilados pagarán el 50%

y en tanto que menores de 12 años y personas con algún tipo de

discapacidad tendrán entrada gratuita. El viernes 17 la entrada será

gratuita •

Estacionamiento: el valor será de $ 2.000 y el funcionamiento estará a

cargo de una institución de la ciudad.

Servicios

• Patio gastronómico (empanadas, pizzas, minutas, parrilla) y un patio de

picadas y cerveza artesanal a cargo de comercios y emprendedores

locales.

• Sector de entretenimientos: distintos tipos de juegos infantiles y sector

de artesanías, exclusivamente para emprendedores locales.

• Ambulancias y posta sanitaria para atención primaria de salud. Baños

químicos.

Cronograma de actividades

Viernes 10/4 – Presentación de la expo en Casa de la Cultura.

Martes 14/04- Ingreso de cabañas al predio de la sociedad rural.

Inscripciones a curso de inseminación artificial cupos limitados actividad

arancelada.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfGB6dR1YONZWQUYM_k

LK_7sYEV2-1S2VLvZdXebj0X1roflw/viewform

Miércoles 15/04 – Curso de inseminación artificial parte teórica salón de la

ganadera ruta 26 km 3 a cargo del Medico Vet. Mauricio Raspo

Jueves 16/04 – Curso inseminación artificial parte práctica establecimiento

San Miguel del Sr. Beltrán Mihura.

Viernes 17/04- 08:30hs Corte de cintas – Apertura de la expo provincial

de la leche y Expo XIII Jersey entrerriana predio de la Sociedad Rural

Nogoyá.

09:00hs – Segunda Ciencia Láctea de escuelas agrotécnicas.

14:00hs – Capacitación sobre juzgamiento de animales de raza Jersey

para alumnos de escuelas agrotécnicas que actuaran en el jurado juvenil

por Agustín Robredo (Presidente de la asociación de A.A.C.J)

15:00hs – Jura de clasificación de las distintas razas. Categoría machos y

hembras no lactantes a cargo del jurado oficial. Sr. Juan Pablo Isma

18:00hs Diagnostico de tambo y determinación de planes de mejoras

basadas en la implementación de buenas prácticas lecheras. Expositora

Ing. Agr. Espe. Lech. Maria Josefina Cruañes. Profesora investigadora.

Facultad de ciencias agropecuarias. Universidad Nacional de Entre Ríos.

Coordinadora Proyecto.

19:00hs. Disertación de produgenes “Selección moderna de vacas

lecheras en argentina” Disertante: Médico Veterinario Alejandro Guidice

Genetista.

20:00hs Diagnostico de tambo. Bioq. Horacio Jaureguiberry .Coordinador

De lechería. Dirección de Producción Animal. Secretaria de Agricultura,

Ganadería y Pesca. Ministerio de Desarrollo Económico

Sábado 18/4 – 8:00hs. Capacitación destinada a estudiantes de escuelas

agrotécnicas que participan como jurado juvenil a cargo de Agustín

Robredo, presidente de A.A.C.J

9:00hs – Jura de clasificación de las distintas razas lecheras de vacas en

lactancias a cargo del jurado oficial Sr. Juan Pablo Isma

. Elección de la gran campeona hembra de las razas Holando Argentino,

Jersey, Pardo Suizo y Montbeliarde.

. Elección de la campeona suprema inter razas.

. Actuación del jurado juvenil de escuelas agrotécnicas.

9:00hs – Primer concurso regional de quesos, en el salón principal.

14:30hs – Remate de animales a cargo de la consignataria Hasenkamp

S.R.L. Más de 300 piezas.

19:00hs – Cómo crecer en lechería sin perder la esencia familiar,

Liderazgo, equipo y visón de largo plazo, Cristóbal Chiavassa (Grupo

Chiavassa)

20:00hs – Charla de tecnología para siembras, pulverización y

presentación de drones para la ganadería. A cargo del Sr. Víctor Tortul

Domingo 19/04 – 10:00hs – Inicio del acto inaugural con desfile de los

grandes campeones.

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