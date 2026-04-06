lunes 6 abril 2026

Colón: Detuvieron a sujeto tras violar orden de restricción

En horas de la mañana, personal policial dependiente de Jefatura Departamental Colón, en el marco de realizar diligencias sumariales, se constituyó en un domicilio ubicado en inmediaciones de Calle Rocamora al 650 de dicha ciudad.

Según se confirmó a Génesis24, allí fueron atendidos por un masculino de 38 años de edad, quien presentaba medidas cautelares vigentes de prohibición de acercamiento hacia dicha vivienda, dispuestas por el Juzgado de Familia de Colón, encontrándose en infracción a las mismas.

Puesta en conocimiento la Unidad Fiscal en turno, se dispuso la aprehensión del sujeto por el Delito de Desobediencia Judicial en Flagrancia, siendo trasladado a Sede Policial, donde quedó alojado a su disposición.

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