Caseros se prepara para la «8ª Maratón Sergio Pésaro»

La “8ª Maratón Sergio Pésaro” de Caseros ya tiene fecha confirmada y se correrá el domingo 8 de noviembre por las calles de la localidad.

Este evento, que ya es parte de la identidad local, tendrá circuitos para todos los niveles: 1K, 5K y 10K.

La competencia será cronometrada por Cronometraje Francolini, garantizando precisión y profesionalismo.

Caseros te espera para correr, alentar y vivir una verdadera fiesta deportiva, en una gran jornada que ya es tradición en nuestra localidad.

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